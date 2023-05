Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One Director révèle de nouveaux détails et une nouvelle image

Le réalisateur derrière la sortie d’action à venir Mission : Impossible – À l’estime, première partie, Christopher McQuarrie, a révélé des détails intrigants concernant la suite. Y compris qui sera le méchant et comment la star de Marvel Hayley Atwell jouera dans la procédure. S’adressant à Entertainment Weekly, qui a également publié une nouvelle image du Mission impossible suivi, McQuarrie a décrit le personnage joué par Titans star Esai Morales comme « un fantôme » du passé d’Ethan Hunt.





« Je peux vous dire qu’il est définitivement l’antagoniste de notre histoire, ou plutôt qu’il est l’un des antagonistes de notre histoire. Il est en quelque sorte une énigme. Vous en découvrez plus sur lui au fil des deux films. Il y a certainement plus pour lui qu’il n’y paraît et c’est un peu un fantôme du passé. »

L’intrigue pour Mission : Impossible – À l’estime, première partie reste en grande partie un mystère à l’heure actuelle, ce qui signifie que de telles descriptions pourraient offrir des indices sur ce que le film d’action impliquera exactement. Ce que nous pouvons supposer, c’est que Mission : Impossible – À l’estime, première partie trouvera Hunt une fois de plus courir, courir et courir un peu plus pour sauver le monde et lancera Cruise dans « la plus grande cascade de l’histoire du cinéma », avec les deux Dead Reckoning, première partie et Dead Reckoning, deuxième partie étant prévu comme la finale en deux parties de la franchise.

Captain America Star Hayley Atwell rejoint Tom Cruise pour la dernière Mission : Impossible

Aux côtés d’Esai Morales, un autre nouveau visage s’ajoute au dernier Mission impossible est Capitaine Amérique et Agent Carter vedette Hayley Atwell. Et tout comme Morales, son rôle reste également un mystère majeur. Poursuivant sa conversation avec EW, McQuarrie reste timide lorsqu’il discute du personnage d’Atwell, Grace, en disant …

« Moins je vous en dis sur Hayley Atwell, mieux c’est. Hayley représente une étrangère dans un pays étranger — c’est quelqu’un qui ne vient pas de ce monde, ce n’est pas une espionne, ce n’est pas un agent. Au contraire, elle est un agent du chaos, et c’est un élément aléatoire qui est jeté dans cette histoire.

Écrit et réalisé par Christopher McQuarrie, Mission : Impossible – À l’estime, première partie trouve les goûts de Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby et Frederick Schmidt, reprenant leurs rôles de divers épisodes dans le Mission impossible la franchise. La suite verra également Henry Czerny reprendre le rôle d’Eugene Kittridge, l’ancien directeur du FMI qui a été vu pour la dernière fois dans le tout premier Mission impossible retour en 1996.

Mission : Impossible – À l’estime, première partie lancera également un tas de nouveaux visages dans l’action, y compris les stars de Marvel Hayley Atwell et Pom Klementieff, ainsi que Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss et Cary Elwes.

Mission : Impossible – À l’estime, première partie est prévu pour une sortie aux États-Unis le 12 juillet 2023 par Paramount Pictures. Une autre suite, Mission : Impossible – À l’estime, deuxième partiedevrait sortir le 28 juin 2024.