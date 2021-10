Mode économie d’énergie sur iPhone : voici ce qu’apporte le mode économie d’énergie

Le mode d’économie d’énergie sur l’iPhone existe depuis iOS 9 à partir de 2015. Nous expliquons à quoi sert le mode et comment vous pouvez l’activer.

Activer / désactiver le mode d’économie d’énergie de l’iPhone

Afin de configurer un raccourci pour le mode d’économie d’énergie dans le centre de contrôle de l’iPhone, au moins iOS 11 est requis. Ensuite, le menu « Paramètres > Centre de contrôle » doit d’abord être appelé. Ensuite, vous pouvez appuyer sur « Mode d’économie d’énergie » sous la rubrique « Contrôles supplémentaires » et l’icône se déplace vers le haut sous « Inclure ». Avec un appui long sur les trois barres, la position de l’icône dans le centre de contrôle peut être modifiée. Un robinet sur le moins, cependant, supprime le symbole du centre de contrôle.

Si le mode d’économie d’énergie de l’iPhone est configuré dans le centre de contrôle, il suffit de l’appeler avec un glissement du bord inférieur de l’écran vers le haut (anciens iPhones) ou du coin droit de l’écran vers le centre (plus récent iPhone). En appuyant sur le symbole de la batterie à moitié remplie, vous pouvez immédiatement activer ou désactiver manuellement le mode d’économie d’énergie – la méthode fastidieuse via « Paramètres> Batterie> Mode d’économie d’énergie » n’est plus nécessaire.





Le mode économie d’énergie peut également être ancré dans le centre de contrôle.



Image : © Capture d’écran ACTIVER 2017



Qu’apporte le mode économie d’énergie ?

Lorsque la capacité de la batterie de votre iPhone atteint 20 %, une fenêtre contextuelle apparaît automatiquement pour vous conseiller d’activer le mode d’économie d’énergie. Bien entendu, cette recommandation ne doit pas nécessairement être suivie. Un avertissement apparaît à nouveau lorsque la capacité de la batterie est de 10 pour cent.





Le mode d’économie d’énergie désactive diverses fonctionnalités sur l’iPhone.



Image : © ACTIVER 2016



Lorsque le mode économie d’énergie est activé, l’iPhone peut être utilisé un peu plus longtemps avant de devoir être branché. Cependant, certaines fonctionnalités peuvent s’exécuter ou se mettre à jour plus lentement. De plus, certains processus peuvent ne pas être exécutés à nouveau tant que le mode d’économie d’énergie n’est pas désactivé ou que l’iPhone n’est pas chargé à au moins 80 %.

Ces éléments modifient le mode d’économie d’énergie sur l’iPhone :

La récupération des e-mails est désactivée

« Hey Siri » est désactivé

Les mises à jour en arrière-plan des applications sont désactivées

Les téléchargements automatiques sont désactivés

Certains effets visuels – également dans les applications – sont réduits

Le verrouillage automatique est réglé sur 30 secondes par défaut

Les photos iCloud sont temporairement suspendues

La 5G sera désactivée (sauf pour le streaming vidéo)

Lorsque le mode d’économie d’énergie est activé, la batterie est affichée en jaune dans la barre d’état. Lorsque l’iPhone est chargé à plus de 80 %, le mode d’économie d’énergie est automatiquement désactivé. Selon une étude de Wired, lorsque le mode d’économie d’énergie est activé, seulement 70 % de la puissance totale est nécessaire, ce qui signifie finalement environ 1,43 fois plus de temps d’exécution. Selon l’utilisation, une à trois heures supplémentaires peuvent être extraites de la batterie.

sommaire