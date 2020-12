La théorie des fans mandaloriens croit que ce Jedi sera le mentor de bébé Yoda Grogu

Le dernier épisode de The Mandalorian, bien intitulé « The Tragedy » était un tour fou, non? Nous avons eu l’arrivée confirmée de Boba Fett, une autre explosion du passé, Mando subit une double perte et les informations indispensables sur ce que prépare l’Empire. Mais ce nouveau chapitre des aventures de Mando et Baby Yoda s’annonce comme un cadeau qui continue de donner comme une théorie des fans intéressante et plausible suggère qu’il offre une raison logique pour une scène plutôt inutile dans Star Wars: La montée du Skywalker tout en préparant le terrain pour l’arrivée prévue par les fans de Luke Skywalker dans The Mandalorian.

[Spoilers ahead of The Mandalorian Season 2 Episode 6, « The Tragedy »]

Le chapitre 14, réalisé par Robert Rodriguez, a finalement demandé à Mando de suivre les conseils d’Ahsoka Tano dans « The Jedi », où elle avait dit au chasseur de primes inquiet qu’elle ne pouvait pas entraîner Baby Yoda alias Grogu. Après avoir laissé entendre qu’elle voyait en lui une certaine affinité pour le côté obscur de la Force (effets secondaires dont le Guerres des étoiles les fans le savent déjà), elle a assigné à Mando une nouvelle mission – emmener Grogu sur la planète Tython et le placer sur la «pierre magique». Il s’agissait d’envoyer une notification à l’échelle de l’univers à tous les Jedi vivants, dans l’espoir que quelqu’un vienne entraîner Baby Yoda.

Alors que « The Tragedy » s’est massivement égaré pour Mando et ses projets d’unir Grogu avec un Jedi, ce qui nous préoccupe pour la théorie mentionnée ci-dessus est le point où le Mandalorian parvient à atteindre le Temple Jedi et à placer Grogu sur la pierre . Presque instantanément, le petit gars était entré dans un état de transe profonde tandis qu’un bouclier bleu de Force l’entourait, empêchant même Mando de l’emmener de force en lieu sûr lorsque le danger se présentait.

Une théorie des fans prétend que la stupeur méditative de Grogu est liée à La montée de Skywalker

De plusieurs façons, La montée du Skywalker était partout, divisant à gauche et à droite. Ce qui a fortement contribué aux débats massifs sur son (manque de) narration cohérente était un flash-back hors du commun mettant en vedette Carrie Fisher et Mark Hamill mal vieillis dans le rôle de Leia et Luke Skywalker. Surtout raconté par l’Esprit de Force de Luke, le flashback comprenait la révélation que Leia s’était entraînée pour devenir un Jedi et était sur le point de terminer la dernière étape, avec son frère comme mentor.

Mais soudainement, la scène d’à peine 20 secondes a pris une pause considérable après que Leia ait jeté Luke au sol. Tout d’abord, Luke fit une pause et enleva son casque avec une expression abasourdie, suivi de Leia qui aussi avait gelé à mi-entraînement avec une réaction similaire à la bombe. Ghost Luke a expliqué à Rey que Leia avait vu une vision de son fils Ben Solo mourant si elle terminait sa formation Jedi et avait donc décidé d’abandonner son sabre laser.

Bien que ce soit une solution de dernière minute à la triste disparition soudaine de Fisher, l’argument selon lequel Leia a simplement abandonné l’idée de terminer sa formation semblait plutôt faux et creux pour Guerres des étoiles Ventilateurs. Que ce soit parce que l’histoire originale qui était planifiée avant la mort de l’acteur ne s’est jamais produite ou peut-être parce que la scène hors du commun manquait de l’accumulation qui lui aurait donné une certaine profondeur, le flashback s’est tout simplement senti inutile. Ou du moins, jusqu’à ce qu’une récente théorie des fans de l’utilisateur de TikTok, midwestavenger, théorise comment il est étroitement lié à Baby Yoda.

La connexion Luke Skywalker-Baby Yoda

La théorie se concentre sur la pause que Luke et Leia ont prise dans la scène et suggère que la raison de leur expression stupéfaite était que Grogu avait un lien de Force avec eux à partir de la pierre de vision sur laquelle il méditait en Tython. Ainsi, c’est Luke qui a senti la présence de Baby Yoda.

Jon Favreau a déjà précisé que The Mandalorian se déroule cinq ans après la chute de l’Empire en Épisode VI: Le retour du Jedi. A en juger par le Guerres des étoiles chronologie, la scène de flashback dans La montée du Skywalker se produit également après les événements de Le retour du Jedi. Donc, si le Jedi Grogu vraisemblablement connecté est bien Luke Skywalker, alors la série Disney + n’aurait pas à beaucoup remuer sur son histoire en tant que détails sur ce qu’il avait fait auparavant. le réveil de la force sont plutôt rares. Lui étant le maître Jedi de Grogu pourrait s’intégrer!

Si ce rêve se réalise, il y a de fortes chances que le personnage soit refondu, car tout en réduisant le vieillissement de Mark Hamill en jeune Luke Skywalker pour un court flash-back est possible, en utilisant le processus coûteux et typique pour son rôle, espérons The Mandalorian serait une mauvaise idée. Il y a aussi le fait que l’acteur de 69 ans s’est lui-même confirmé dans une conversation avec Divertissement hebdomadaire que le Guerres des étoilesLe navire a navigué pour lui et il « ne peut pas imaginer » son éventuel retour dans la franchise.

Mais si The Mandalorian les fabricants décident de ramener Luke, ils n’auront pas à chercher loin car les fans ont déjà choisi le candidat parfait – Sebastian Stan. Et en plus, dans une interview 2018 avec Variété, Hamill avait donné sa bénédiction à la star de Marvel pour le reprendre lors des futures apparitions d’une version plus jeune de son personnage. Il n’y a pas encore d’indication solide que Luke est celui qui sera le mentor de Baby Yoda et peut-être l’inclure dans son Académie Jedi. Mais si c’est lui, imaginez à quel point ce sera parfait – il a été formé par le légendaire maître Jedi Yoda et lui, à son tour, entraînera Baby Yoda! Vous pouvez consulter la théorie intéressante ici.

