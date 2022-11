Fin expliquée du chapitre 1 de « Murderer Women »: de quoi est vraiment mort le père de Silvia

Récemment, le premier épisode de la nouvelle saison de « Tueuses femmes » et, à cette occasion, il est réalisé par Macarena García. Si vous pouviez déjà voir le Série Vix+ et vous aviez des doutes, ici nous vous expliquons la fin.

Le premier épisode, intitulé « Las golondrinas », a été créé le 4 novembre sur le Plateforme Vix et Vix+.

Suivez l’histoire de Silvia, une jeune femme qui toute sa vie a été témoin des abus subis par sa mère aux mains de son père, Rafael (Luis Felipe Tovar). Après la mort de Martheclaudia ramirez), c’est la jeune femme qui commence à être victime des coups et des mauvais traitements de l’homme.

Avant de continuer, Regardez ici la bande-annonce de la nouvelle saison de « Murderer Women ».

QUE SIGNIFIE LA FIN DU CHAPITRE 1 DE « KILLER WOMEN » ?

4. De quoi est morte la mère de Silvia ?

Après que Marta se soit effondrée, elle a été emmenée à l’hôpital et on a découvert qu’elle avait une tumeur au pancréas. Le médecin a informé Silva que sa mère avait un cancer avancé dans cette région, en plus de plusieurs organes endommagés, probablement en raison des coups que son mari lui avait donnés.

3. Pourquoi Silvia est-elle forcée de retourner chez son père ?

Après la mort de sa mère, Silvia commence à subir des violences verbales et physiques de la part de son père, Rafael. Pour cette raison, il part avec ce qu’il a sur lui à Tijuana, où son ex-petite amie, Luisa, avait déménagé.

Le personnage de Macarena García semble enfin heureux, vivant loin de son père, avec sa petite amie et travaillant comme infirmière, jusqu’à ce qu’elle soit informée que son père l’avait dénoncée pour avoir abandonné sa maison.

Dans un argument juridique très discutable – et qui était très impuissant à regarder – Silvia est menacée d’aller en prison à moins qu’elle ne retourne chez l’agresseur de son père. Cela aurait probablement pu être fait puisque Rafael était policier et y avait encore des amis.

Dans l’épisode 1 de « Murderer Women », Rafael a pendu, giflé, tiré les cheveux et même mis la tête de sa fille à la poubelle (Photo : TelevisaUnivision)

2. Comment était le plan de Silvia pour tuer son père ?

Silvia était fatiguée des coups constants et des attaques verbales qu’elle recevait, mais la goutte qui a fait déborder le vase a été de voir comment son père a donné le collier de sa mère à Violeta, la femme avec qui il avait une relation.

De cette façon, votre plan commence. Il avait conservé de nombreuses pilules de l’hôpital, qu’il écrasait et mettait dans son propre petit-déjeuner, sachant que son père le lui retirerait. Les analgésiques ont réussi à le calmer et Silva l’a déplacé au sous-sol, où il avait presque brûlé sa mère vive des années auparavant.

Après l’avoir forcé à consommer plus de pilules, la jeune femme recrée ce qu’elle a vécu enfant : elle lui verse de l’essence et le menace avec un briquet. Cependant, son plan n’était pas de le brûler, mais de lui faire tellement peur (en ajoutant la forte dose de drogue) que son cœur ne pouvait plus résister.

De plus, Rafael pensait que c’était l’esprit de Marta, qui était revenue d’entre les morts pour se venger des abus qu’elle faisait subir à Silvia.

1. Pourquoi l’épisode s’appelle-t-il « The Swallows » ?

Le nom de l’épisode fait référence au collier d’hirondelles que Marta a offert à Silvia lorsqu’elle a obtenu son diplôme d’infirmière. C’était le seul objet qui lui restait de sa mère et c’était le souvenir qui était toujours présent.

À un moment de l’épisode, Rafael l’arrache de son cou et le donne à sa petite amie, Violeta. Cependant, après que Silvia a réussi à provoquer une crise cardiaque et a prétendu que tout était naturel, elle prend le collier du voisin.