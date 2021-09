Harry Styles interrompt le concert pour donner des conseils de rencontres aux fans dans la foule

in







« Harry donne des conseils sur l’amour et les rencontres et appelle un homme poubelle I LOVE LOVE pour le voir omg. »

Jusqu’à présent, tout au long de ses spectacles Love on Tour, Harry Styles a réagi et répondu aux signes que les fans retiennent du public. (Nous savons maintenant qu’il ne pas frapper quelqu’un au visage, mais il volonté vous montrer son cul sur demande.)

Lors de son émission à Saint Paul, Minnesota le 22 septembre, Harry a pris le temps de répondre à une question très spécifique sur les conseils relationnels d’un fan dans la foule. En fait, il a même interrompu son émission pour donner une réponse détaillée, et a même inclus une citation de Le cahier. (!)

La question urgente en question ? « Devrais-je lui répondre par SMS ? » La réponse d’Harry ? Probablement l’un des meilleurs conseils de rencontres que vous n’aurez jamais entendu dans votre vie.

Harry Styles donne des conseils de rencontres aux fans lors du concert de Saint Paul. Photo : Jay L. Clendenin/via Getty Images, Anthony Pham/via Getty Images, @honeybeeclay via Instagram Live

Avant de donner une chance à Carrie Bradshaw et Jean Milburn, Harry avait besoin d’un peu plus de contexte sur la situation. Capturé dans un Instagram Live de @honeybeeclay et d’autres fans lors du concert, Harry a demandé au fan : « J’ai une question : est-il gentil avec toi ? »

En réponse à la question du fan, Harry a ensuite déclaré: « À mon avis? Si vous le devriez, cela ne devrait même pas être une question. Si nous nous demandons, si nous jouons à des jeux … si nous nous demandons ‘ Dois-je lui envoyer un texto? Ne devrais-je pas lui envoyer de textos? Je ne peux pas lui envoyer de textos trop tôt. Ensuite, je pense au double texto. C’est une toute autre affaire risquée … C’est un tout. «

Harry a ensuite enveloppé son niveau supérieur, un conseil 10/10 avec une citation de Le cahier: « Mon opinion personnelle est que s’il y a une sorte de jeux… TRASH! TRASH! TRASH! PAS POUR VOUS! »

Harry Styles. Gagnant du Grammy. Star de cinéma. Icone de la mode. Gourou des conseils en rencontres et relations. Roi.

LIRE LA SUITE: Harry Styles étiqueté « Consent King » par des modèles dans la vidéo Watermelon Sugar

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂