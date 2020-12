iQOO 3, OnePlus Nord à Vivo V20 Pro: Meilleurs smartphones de moins de Rs 30000 (décembre 2020)

Ameya Dalvi10 déc.2020 11:31:01 IST

En règle générale, la gamme Rs 35,000 à Rs 40,000 appartient aux téléphones phares à petit budget, ou aux tueurs phares, comme on les appelait autrefois. Une partie de cette bonté phare peut maintenant être trouvée dans la catégorie sous-30K elle-même. Ce mois-ci, vous pouvez mettre la main sur des téléphones dotés d’une puce phare Snapdragon 865 ou de la conformité 5G, ou même avec 256 Go de stockage interne à moins de Rs 30000. Il est temps d’examiner les meilleures options disponibles dans ce budget avant la fin de l’année.

Meilleurs téléphones à acheter sous Rs 30000 en Inde

iQOO 3

Commençons par iQOO 3 de la sous-marque Vivo qui affiche un ensemble impressionnant de spécifications et de fonctionnalités, à commencer par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. Vous pouvez maintenant obtenir la variante de 8 Go de RAM de ce téléphone avec 128 Go de stockage interne dans ce budget, et c’est un cracker d’un accord. L’iQOO 3 est livré avec un écran Full HD + Super AMOLED de 6,44 pouces avec Corning Gorilla Glass 6 sur le dessus et prise en charge HDR10 +. Vous obtenez également une caméra selfie 16MP située dans un petit trou de perforation en haut à droite de l’écran.

En parlant de photographie, il existe une combinaison polyvalente de quatre caméras à l’arrière, avec un appareil photo principal 48MP, un appareil photo ultra-large 13MP, un téléobjectif 13MP pour un zoom optique 2X et un capteur de profondeur 2MP. L’iQOO 3 exécute Android 10 avec l’interface utilisateur personnalisée de l’entreprise en haut. Sa batterie de 4400 mAh le maintient alimenté pendant plus d’une journée d’utilisation modérée. Pour accélérer encore les choses, la société propose également un chargeur rapide de 55 W pour le recharger en un temps double.

Prix ​​de l’iQOO 3 en Inde: 29,990 Rs pour 8 Go de RAM / 128 Go de stockage

OnePlus Nord

Le OnePlus Nord continue d’offrir une grande valeur dans ce segment et constitue une recommandation facile. C’est l’un des deux téléphones compatibles 5G de cette liste. Bien que cette fonctionnalité soit réservée pour l’avenir, ce que vous obtenez maintenant est encore mieux. Commençons par le vibrant écran AMOLED Full HD + Fluid de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui est protégé par une couche de Corning Gorilla Glass 5. La protection s’étend également à l’arrière en verre du téléphone. Le OnePlus Nord est alimenté par la puce Snapdragon 765 de milieu de gamme supérieure de Qualcomm, qui est accompagnée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage ou de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Il emprunte son appareil photo principal 48MP au OnePlus 8, plus cher, et dispose d’une stabilisation optique de l’image, ce qui n’est pas très courant dans ce segment. La caméra principale fait la plupart des gros travaux. Le reste des caméras comprend une caméra ultra-large 8MP, un capteur de profondeur 5MP et une caméra macro 2MP. La foule des selfies n’a pas non plus été ignorée, avec des caméras frontales doubles 32MP + 8MP capturant des photos et des vidéos nettes, y compris des selfies ultra-larges et des vidéos 4K à 60 ips.

Il dispose d’une batterie de 4115 mAh qui dure près d’un jour et demi d’utilisation modérée, et le chargeur rapide 30W fourni le fait passer de 0 à 60% en moins d’une demi-heure. OxygenOS 10.5 basé sur Android 10 reste sans doute la meilleure interface utilisateur pour les téléphones Android.

Prix ​​OnePlus Nord en Inde: 27 999 Rs pour 8 Go de RAM / 128 Go de stockage; Rs 29 999 pour 12 Go de RAM / 256 Go de stockage

Vivo V20 Pro

Il est temps de rencontrer le deuxième téléphone 5G de cette liste – le Vivo V20 Pro – qui se trouve également être le seul téléphone Android 11 parmi le lot pour le moment. Il est livré avec le dernier système d’exploitation Android prêt à l’emploi avec l’interface utilisateur Funtouch OS 11 en haut. Ce téléphone présente un autre trait qui devient de plus en plus rare de nos jours, et c’est la minceur. Le V20 Pro prétend avoir moins de 7,4 mm d’épaisseur; un changement rafraîchissant par rapport aux téléphones toujours gonflés en 2020. Malgré le profil mince, il dispose d’une batterie respectable de 4000 mAh qui permet au téléphone de fonctionner pendant plus d’une journée d’utilisation modérée.

Le Vivo V20 Pro dispose d’un écran Full HD + AMOLED de 6,44 pouces compatible HDR10. Tout comme le Nord, ce téléphone est également alimenté par un SoC Snapdragon 765 et offre 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le département de la caméra est plus que décent avec une caméra principale de 64 MP à l’arrière, prise en charge par un tireur ultra-large de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Les amateurs de selfie seront ravis de ses caméras frontales 44MP + 8MP qui peuvent enregistrer des vidéos 4K et prendre des selfies ultra-larges.

Prix ​​du Vivo V20 Pro en Inde: 29990 Rs pour 8 Go de RAM / 128 Go de stockage

Realme X3 SuperZoom

Bien que nous ayons opté pour la variante de base de ce téléphone dans notre liste inférieure à 25K, vous pouvez obtenir une variante plus élevée confortablement dans ce budget. Le Realme X3 SuperZoom dispose d’un zoom optique 5X, grâce à son téléobjectif périscope 8MP avec OIS. Le reste du département appareil photo de ce téléphone est également polyvalent et comprend un appareil photo principal de 64 MP, un tireur ultra-large de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP. Encore une fois, vous obtenez deux caméras à l’avant avec un duo 32MP + 8MP pour prendre en charge les selfies et les appels vidéo.

Le design est similaire à celui du Nord à bien des égards, mais le dos en verre texturé a l’air beaucoup plus frais. La puissance de traitement ici est de quelques crans plus élevée, la puce phare de dernière génération de Qualcomm Snapdragon 855+ alimentant ce téléphone. Vous obtenez la variante de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne dans ce budget. Il existe également une variante de RAM de 12 Go, mais nous pensons que c’est exagéré et ne vaut pas la prime supplémentaire de 3K.

L’affichage est assez impressionnant, avec un écran Full HD + de 6,6 pouces qui affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement sans scintillement dans les applications compatibles. Mais vous obtenez un écran LCD ici au lieu d’AMOLED. L’écran est protégé par une couche de Corning Gorilla Glass 5. Une batterie de 4200 mAh alimente le téléphone pendant plus d’une journée d’utilisation modérée, mais ce qui est encore mieux, c’est que le chargeur rapide de 30 W fourni en une heure environ. Le Realme X3 SuperZoom exécute Android 10 avec Realme UI en plus.

Prix ​​Realme X3 SuperZoom en Inde: 25999 Rs pour 8 Go de RAM / 256 Go de stockage

Oppo Reno3 Pro

Tout comme le Realme X3 SuperZoom, vous pouvez obtenir la variante supérieure de l’Oppo Reno3 Pro dans ce budget. C’est un autre téléphone assez compact pour les normes d’aujourd’hui. Il dispose d’un écran lumineux Full HD + Super AMOLED de 6,4 pouces avec une couche de Corning Gorilla Glass 5 sur le dessus et d’un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran. La société a opté pour un SoC Mediatek P95 raisonnablement puissant dans ce téléphone. Vous disposez également de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Le téléphone fonctionne sous Android 10 avec ColorOS 7 en haut.

L’Oppo Reno3 Pro dispose d’un impressionnant département de caméras comprenant un appareil photo principal de 64MP, un tireur ultra-large de 8MP avec autofocus, un téléobjectif de 13MP pour un zoom optique 2X et un capteur de profondeur monochrome de 2MP à l’arrière. Tout comme le Vivo V20 Pro, ce téléphone dispose également d’une caméra frontale de 44MP, mais vous obtenez un capteur de profondeur de 2MP avec pour de meilleurs autoportraits. Il parvient à prendre des photos de qualité dans différents modes avec un éclairage bon à décent. Sa batterie de 4025 mAh peut durer plus d’une journée d’utilisation modérée et vous pouvez la recharger à 65% en à peine 30 minutes à l’aide du chargeur rapide VOOC 4.0 fourni.

Prix ​​Oppo Reno3 Pro en Inde: 27990 Rs pour 8 Go de RAM / 256 Go de stockage

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂