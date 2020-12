Cydia, l’alternative de l’App Store aux iPhones jailbreakés, poursuit Apple pour pratiques anticoncurrentielles

Les derniers mois ont été mouvementés pour Apple, confronté à des poursuites judiciaires pour monopole présumé de la distribution d’applications sur iOS ainsi qu’à des enquêtes des régulateurs. Cela ne s’arrête pas là, un nouveau procès a été déposé auprès de la société de Cupertino pour ces pratiques anticoncurrentielles. Cette fois, rien de plus et rien de moins que la mythique Cydia, le magasin de distribution d’applications et les référentiels pour iPhones avec jailbreak.





Selon le Washington Post, le procès a été présenté aujourd’hui par Cydia et son créateur Jay Freeman, connu sous son surnom de Saurik. Le motif? Il est allégué les pratiques anticoncurrentielles qu’Apple a suivies ces dernières années pour autoriser la distribution d’applications sur iOS.

Le procès allègue que si ce n’était pour Le «monopole illégal» d’Apple sur la distribution d’applications iOS, les utilisateurs auraient d’autres options en dehors de l’App Store pour installer facilement des applications iOS. Gardez à l’esprit que Cydia s’est positionné comme un magasin de distribution d’applications avant même qu’Apple ne lance l’App Store.

La demande a été déposé devant un tribunal fédéral du nord de la Californie. Alors que Jay Freeman est derrière Cydia, le procès est représenté par le cabinet d’avocats Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Ils ne ressemblent peut-être pas à beaucoup de noms, mais ce sont les mêmes qui ont représenté Samsung dans sa bataille contre Apple il y a des années.

Divers procès et enquêtes dans les airs

L’idée d’un contrôle total de la distribution d’applications est une idée similaire à celle posée par Epic Games dans sa demande après toute la polémique avec Fortnite. D’autres comme Microsoft ont choisi leur camp. Les créateurs de Basecamp et HEY ont également frappé cette année.

Pendant, Apple fait face à une série d’enquêtes de la part des régulateurs aux États-Unis et en Europe. Coïncidence ou non, Apple a commencé à assouplir certaines de ses règles ces dernières semaines, par exemple en réduisant sa commission de 30% à 15% pour les petits développeurs.

Via | Le Washington Post