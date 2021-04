Gray Daze sort un nouvel album avec des voix inédites de Chester Bennington | 45S

Quelques années avant de se lancer dans la célébrité aux côtés de Linkin Park, Chester Bennington était la voix d’un autre groupe, un groupe grunge, appelé Grey Daze. Avec un style très différent de celui dont on se souvient du regretté chanteur, le groupe n’a été actif que quelques années au milieu des années 90.

Dirigé par son meilleur ami, Sean Dowdell, Gray Daze s’est réuni en 2017 et était en train de produire un nouvel album lorsque Chester est décédé. Pourtant, le groupe a réussi à terminer l’album en 2020 avec la collaboration de divers artistes, dont leur fils, Jaime Bennington, et vous pouvez l’écouter ici.

Non content de l’album, Gray Daze a maintenant annoncé via ses réseaux sociaux qu’ils travaillaient déjà sur un nouvel album qui comprend des voix inédites de Chester Bennington. Ils n’ont pas encore proposé de date de publication, mais ils disent qu’ils espèrent que ce sera bientôt. Il semble que Chazy ait encore plus à nous surprendre.