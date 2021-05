La tête réduite équatorienne utilisée dans le film de 1979 «  Wise Blood  » était réelle, disent les experts

Une tête rétrécie d’Equateur qui a été amenée aux États-Unis dans les années 1940 (et en 1979 a été prêtée comme accessoire au film « Wise Blood ») a été authentifiée et rapatriée dans son pays d’origine.

En 1942, James Ostelle Harrison – un membre du corps professoral de l’Université Mercer d’Atlanta, en Géorgie, maintenant décédé – a acquis l’objet, connu sous le nom de «tsantsa», lors de ses voyages en Équateur. Harrison a fait don de la tête à l’université, où elle a été exposée dans les musées du campus pendant des décennies. Puis, dans les années 1980, l’université a mis la tsantsa en stock.

Ces tsantsas ont été fabriqués à partir de têtes humaines – appartenant généralement à un ennemi tué – et ont été fabriqués et utilisés dans des rituels en Équateur jusqu’au milieu du 20e siècle par des hommes dans le Shuar amazonien, Achuar, Awajún / Aguaruna, Wampís / Huambisa et Candoshi- Populations Shampra, connues collectivement sous le nom de groupes de culture SAAWC, selon une nouvelle étude sur l’artefact.

Au 19ème siècle, l’intérêt occidental et européen pour les tsantsas en tant que «souvenirs et curiosités» a créé une demande commerciale pour les objets, selon l’étude. Certains tsantsas fabriqués pour l’exportation étaient en effet humains, mais n’étaient pas destinés aux rituels autochtones, et bon nombre des têtes réduites exportées étaient fabriquées à partir de cadavres d’animaux tels que singes ou paresseux, ou à partir de matières synthétiques. Dans l’étude, les scientifiques ont confirmé que le Mercer tsantsa était non seulement authentique, mais aussi que c’était créé spécifiquement pour un usage cérémoniel il y a plus de 80 ans, en utilisant des techniques qui étaient pratiquées par les peuples autochtones de l’Équateur Amazone , représentants universitaires dit dans un communiqué .

En 2018, l’achèvement d’une nouvelle installation scientifique à Mercer a porté la tsantsa à l’attention de l’auteur principal de l’étude Craig Byron, professeur de biologie à Mercer. En préparation du déménagement dans le nouveau bâtiment, Byron supervisait le catalogage et le déplacement des oiseaux et mammifères de Géorgie. empaillage des spécimens, qui ont été collectés au milieu du XXe siècle et étaient autrefois utilisés pour l’enseignement, a-t-il déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Parmi ces spécimens se trouvait le tsantsa, que les chercheurs ont identifié comme des restes humains potentiels et un artefact culturel important, a déclaré Byron. La tête mesurait environ 5 pouces (12 centimètres) de haut, et même si elle était connue pour provenir de l’Équateur, il n’y avait aucun document vérifiant son authenticité, car elle a été collectée avant l’établissement de règlements et de protocoles qui protègent maintenant contre le trafic de biens culturels. des artefacts et des restes humains, a déclaré Byron dans l’e-mail.

Les scientifiques ont contacté l’ambassade équatorienne, le ministère des Affaires culturelles et l’Institut national du patrimoine culturel; ils ont accepté d’authentifier l’artefact et de produire un rapport pour l’Institut national du patrimoine culturel de l’Équateur (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC), afin de déterminer si la tsantsa devait être rapatriée.

Les tomodensitogrammes ont révélé des caractéristiques anatomiques clés de la tsantsa équatorienne. (Crédit d’image: Adam Kiefe / Anthony Fratino et Todd Anderson / Joanna Thomas)

La création d’une tsantsa traditionnelle commence par le retrait de la tête du corps d’un adversaire mort, «aussi près que possible des épaules», ont écrit les chercheurs dans l’étude, publiée le 11 mai dans la revue. Science du patrimoine . Les couches de peau sont dépouillées du crâne, puis reconstituées en une forme de «tête» 3D, préservée par des étapes de trempage, de mijotage, de chauffage à sec avec du sable chaud et de «repassage» avec des pierres chaudes, suivies de fumage. Les yeux et les lèvres et une couture à l’arrière de la nouvelle tête plus petite sont cousus avec des fibres végétales.

À la fin de ce processus, la tête n’est «pas plus grosse qu’un poing humain adulte fermé», selon l’étude. On pensait que les têtes ainsi préparées rituellement conservaient les capacités d’un ennemi tué; ces pouvoirs pourraient ensuite être transférés lors d’une cérémonie à la maison du nouveau propriétaire du chef, ont rapporté les scientifiques.

Préserver le passé

En février 2019, les scientifiques ont scanné la tête à l’aide de radiographie tomographie (CT) et modèles numériques 3D construits – avec et sans cheveux. Pour vérifier que le Mercer tsantsa était à la fois humain et cérémoniel, les chercheurs ont consulté une liste de contrôle de 33 critères issus d’études antérieures de ces objets. La liste décrivait des caractéristiques telles que la couleur, la densité et la texture de la peau; la structure des traits du visage et de l’anatomie; et signes de fabrication traditionnelle, y compris le style de couture, charbon traces dans la cavité de la tête, et un trou dans le haut de la tête pour attacher un cordon.

Morphologie des oreilles, de la bouche et du nez, ainsi que humaine poux oeufs dans les cheveux, a confirmé que la tsantsa était humaine. Des attributs tels que la technique de couture à la bouche, la texture générale de la peau et un trou au sommet – un détail uniquement visible sur les tomodensitogrammes, et quelque chose qui est généralement absent dans les tsantsas synthétiques ou commerciaux – ont montré que la tsantsa était traditionnellement fabriquée à la main et pas produit commercialement, a déclaré Byron. Il y avait également des marques visibles sur la peau faites par les mains qui ont façonné la tête, a-t-il ajouté.

Craig Byron de l’Université Mercer examine la tsantsa, qui était entreposée à l’université depuis des décennies avant son rapatriement. (Crédit d’image: Adam Kiefer)

«Vous pouvez même voir où les doigts et les pouces auraient été utilisés pour tenir et« travailler »la peau pendant le processus de rétrécissement», a-t-il déclaré. « De plus, la peau a eu le polissage que nous attendions [in a traditionally prepared head] en étudiant d’autres observations dans la littérature scientifique évaluée par les pairs. «

Le chef remplissait 30 des 33 critères d’authenticité et a été rapatrié au consulat général de l’Équateur à Atlanta, en Géorgie, le 12 juin 2019, selon l’étude. Des objets comme la tsantsa représentent la diversité culturelle en diminution du monde, qui « diminue rapidement chaque mois qui passe », a déclaré Byron.

Le rapatriement des objets culturels et des restes humains dans leur pays d’origine – et la collaboration avec ces nations pour ce faire – constituera un élément important de la préservation de cet héritage et sera l’occasion pour les institutions culturelles de faire face à la présence d’objets dans leurs collections qui ont été acquis. à travers le colonialisme, ont écrit les auteurs de l’étude.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.