Premier traitement anti-VIH à action prolongée Cabenuva approuvé par la FDA en injection mensuelle

22 janv.2021 10:58:33 IST

Les régulateurs américains ont approuvé la première combinaison de médicaments à action prolongée contre le VIH, des injections mensuelles qui peuvent remplacer les pilules quotidiennes maintenant utilisées pour contrôler l’infection par le virus du sida. L’approbation jeudi du combo à deux doses appelé Cabenuva devrait permettre aux gens de rester plus facilement sur la bonne voie avec leurs médicaments anti-VIH et de le faire avec plus d’intimité. C’est un énorme changement par rapport à il n’y a pas longtemps, lorsque les patients devaient prendre plusieurs pilules plusieurs fois par jour, soigneusement chronométrées autour des repas.

«Cela améliorera la qualité de vie» de ne nécessiter un traitement qu’une fois par mois, a déclaré le Dr Steven Deeks, spécialiste du VIH à l’Université de Californie à San Francisco, qui n’a aucun lien avec les fabricants de médicaments. «Les gens ne veulent pas de ces rappels quotidiens qu’ils sont infectés par le VIH.»

Cabenuva combine la rilpivirine, vendue sous le nom d’Edurant par l’unité Janssen de Johnson & Johnson, et un nouveau médicament, le cabotégravir, de ViiV Healthcare. Ils sont emballés ensemble et administrés séparément une fois par mois. Un dosage tous les deux mois est également testé.

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé l’utilisation de Cabenuva chez les adultes dont la maladie a été bien contrôlée par des médicaments anti-VIH conventionnels et qui n’ont pas montré de signes de résistance virale aux deux médicaments à Cabenuva.

L’agence a également approuvé une version pilule du cabotégravir à prendre avec la rilpivarine pendant un mois avant de passer aux vaccins pour être sûr que les médicaments sont bien tolérés.

ViiV a déclaré que le combo de tir coûterait 5 940 € US pour une dose initiale plus élevée et 3 960 € US par mois par la suite. La société a déclaré que cela se situait «dans la fourchette» de ce que coûtent actuellement les combos d’une pilule par jour. Le montant que paie un patient dépend de l’assurance, du revenu et d’autres choses.

Des études ont montré que les patients préféraient grandement les injections.

«Même les personnes qui prennent un comprimé une fois par jour ont simplement signalé une amélioration de leur qualité de vie pour passer à une injection», a déclaré le Dr Judith Currier, spécialiste du VIH à l’Université de Californie à Los Angeles. Elle consulte pour ViiV et a écrit un commentaire accompagnant une étude du médicament dans le New England Journal of Medicine.

Deeks a déclaré que les tirs à action prolongée donnent également l’espoir d’atteindre les groupes qui ont du mal à suivre un traitement, y compris les personnes atteintes de maladie mentale ou de problèmes de toxicomanie.

«Il y a un grand besoin non satisfait» que les tirs peuvent combler, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, ViiV prévoit de demander l’approbation du cabotégravir pour la prévention du VIH. Deux études récentes ont montré que les injections de cabotégravir tous les deux mois étaient meilleures que les pilules quotidiennes de Truvada pour empêcher les personnes non infectées d’attraper le virus d’un partenaire sexuel infecté.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂