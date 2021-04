Tout ce qu’il faut savoir sur l’épouse de Jeremy Allen White, Addison Timlin

L’acteur qui joue Lip Gallagher dans « Shameless » a montré quelques compétences parentales à l’écran via son personnage dans la série, qui est récemment devenu utile dans la vraie vie alors que sa famille avec sa femme Addison Timlin continue de grandir.

Qui est Addison Timlin?

Addison Timlin, né le 29 juin 1991 est un Américain de Philadelphie, en Pennsylvanie.

C’est une actrice.

Elle a fait ses débuts dans le théâtre au lycée et après avoir obtenu son diplôme, elle est allée à la Professional Performing Arts School, également connue sous le nom de PPAS, à Manhattan, New York City, où elle a continué à jouer entre ses études.

Elle avait 14 ans lorsqu’elle est apparue sur les écrans pour la première fois dans le film « Derailed » (2005) où elle a joué le personnage d’Amy Schine. Peu de temps après, elle a été vue dans le court métrage « Man » (2008) qui a été écrit et réalisé par Myna Joseph, et projeté au Festival du film de Sundance cette année-là.

Jeremy Allen White et Addison Timlin se connaissent depuis 2008.

White et Timlin se connaissent depuis qu’ils n’ont que 17 ans. Ils ont tous deux joué dans le film « Afterschool » de 2008. Le couple était ami pendant des années avant de commencer à sortir ensemble.

Ils sont devenus officiels d’Instagram en 2016.

Le premier message de Timlin laissant entendre que les deux étaient devenus un couple remonte à 2016. Elle a posté une photo d’elle et de White, l’appelant «le mec à cheval ou à mourir».

Addison est un passionné de tatouage.

Timlin a près de 30 pièces d’encre. Dans une interview, elle a expliqué à quel point ses tatouages ​​étaient significatifs pour elle.

« Je pense à eux comme une chronologie de ma vie. J’ai eu mon premier à 16 ans. Il repose sur mon épaule et dit, ‘le dernier’, ironiquement, mais c’est l’écriture de ma mère et c’est un poème qu’elle a écrit quand j’étais né parce que je suis le plus jeune de quatre ans. «

Elle était à Broadway.

Timlin n’avait que 9 ans lorsqu’elle a joué le rôle principal d’Annie dans la comédie musicale à succès de Broadway « Annie ».

Elle a une carrière réussie.

En plus d’apparaître à Broadway dans son enfance et du film qu’elle a fait avec Jeremy Allen White, Addison Timlin a depuis joué de nombreux rôles dans les deux émissions de télévision, notamment « Afterschool » et « Cashmere Mafia », « Californication » et son dernier en date était « StartUp ».

Elle a également joué dans de nombreux films, dont « Stand Up Guys » où elle a joué avec Al Pacino, « Best Man Down » avec Justin Long, « Odd Thomas » et « That Awkward Moment » avec Zac Efron.

Plus récemment, elle a joué dans le film d’horreur « Like Me » et a joué une jeune Hillary Clinton dans un film indépendant. Timlin a parlé du rôle plus tôt cette année. «J’admire tellement Hillary Clinton et je le voulais au moins si je devais faire un film dans lequel l’implication est que nous la représentons comme une jeune femme, que je jouais une jeune femme qui était incroyablement prête et avait beaucoup de potentiel pour être le leader du monde libre. «

Le couple a peut-être commencé à se voir avant 2016.

Dans une interview de 2013, interrogée sur un «garçon» qu’elle a mentionné sur Twitter, Timlin a expliqué: «J’ai un chéri que je ne divulguerai pas, mais oui, c’est lui. Nous avons une bonne base. d’être amis pendant une longue période de temps, puis il a fallu un virage dur à droite en romance. «

La description ressemblait beaucoup à sa relation avec White. Cependant, à l’époque, White était lié de manière romantique à Emma Greenwell, la costar de « Shameless ».

Addison Timlin et Jeremy Allen White se sont mariés en 2020.

Jeremy et Addison se sont mariés en octobre 2020 lors d’une cérémonie intime au palais de justice de Beverly Hills. Seuls la famille proche et les amis ont été invités, parmi lesquels Dakota Johnson et le chanteur de Coldplay Chris Martin.

La mariée et le marié portaient des vestes en jean noir assorties avec les mots «Til Death» séparés entre eux et «Buddy and Billie» dans les cœurs avec des flèches sur le dos des vestes.

Timlin a deux enfants avec White.

Timlin et White ont annoncé en juin 2018 qu’ils accueilleraient leur premier enfant.

L’actrice était ravie de partager la nouvelle via sa page Instagram avec le message: «Nous avons fait un bébé et mon cœur est en train de déborder. Aujourd’hui, c’est mon anniversaire mais mon souhait est déjà devenu réalité. Nous avons 27 ans et le meilleur reste à venir. «

Ezer Billie White est née le 20 octobre 2018. Dakota Johnson est la marraine du bébé.

Dolores Wild est leur deuxième enfant, né en décembre 2020.

Le tout-petit Ezer Billie a maintenant une petite soeur et White et Timlin ont une petite famille heureuse grandissante.

Sloane Solomon est un rédacteur et écrivain de YourTango qui couvre la culture pop, les sujets liés au style de vie, l’amour et les relations.