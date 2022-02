Netflix montre une bande-annonce avec tout ce qui arrivera pour 2022 sur sa plateforme

Netflix a publié sa bande-annonce de ce qui est à venir pour ce 2022. Les productions du deuxième volet de »Couteaux sortis », dirigée par Ryan Johnson, jusqu’à »Le projet Adam » à partir de Shawn Prélèvement, la société de production promet de fournir un contenu complet et à gros budget, avec les meilleurs talents pour satisfaire tous les niveaux et tous les goûts. C’est le moment idéal pour être abonné à Netflix ! Les dirigeants ont annoncé que la plateforme de streaming commencera à publier des annonces hebdomadaires sur son calendrier cinématographique 2022.

Le titre qui se rapproche le plus de sa sortie, »The Adam Project », arrivera sur Netflix le 11 mars. Réalisé par Levy et écrit par Jonathan Tropper, TS Nowlin, Jennifer Flackett Oui Marc Lévin, le film suit un pilote voyageant dans le temps qui fait équipe avec une version plus jeune de lui-même pour revoir son passé et assurer l’avenir de l’humanité. Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldana Oui Walker Scobell seront les protagonistes, étant sûrement un succès pour la plateforme.

Vous pourriez également être intéressé par : »I Want You Back » la nouvelle comédie romantique d’Amazon Studios montre Charlie Day et Jenny Slate dans une nouvelle bande-annonce.

D’autre part, »Knives Out 2 », la suite du film primé de Rian Johnson en 2019, sortira, dans lequel nous verrons Daniel Craig Oui Anne d’armes combinant leurs performances à l’écran en tant que détectives ingénieux. La date de sortie n’a pas encore été révélée, mais Edward Norton, Jessica Henwick, Dave Bautista Oui kathryn hahn font partie des nouveaux ajouts notables. Cette fois, l’intrigue suivra Benoit Blanc, interprété par Daniel Craig, en Grèce alors qu’il s’attaque à une autre affaire.

S’adressant également à un public de tous âges, Netflix a également jeté un coup d’œil à »Enola Holmes 2 », dirigée par Millie Bobby Brown, l’épopée animée des monstres marins » La Bête de la Mer » Oui »L’école du bien et du mal » avec Kerry Washington et Charlize Theron. Nous sommes également prêts à voir Lashana Lynch Oui emma thompson dans une nouvelle adaptation de « Mathilde » par Roald Dahl.