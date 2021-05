La super vitesse de Makkari révélée dans Marvel’s Eternals

Grâce aux premières images de Marvel’s Eternals, nous avons maintenant une idée de ce à quoi ressemblera le Makkari à super vitesse de Lauren Ridloff en action réelle. le Les morts ambulants et Son du métal star fera ses débuts dans le film en tant que premier super-héros sourd du MCU, dont le pouvoir cosmique de la super-vitesse crée des booms sonores dont elle n’est pas affectée.

Toujours obsédé par Lauren Ridloff en tant que Makkari🥰#theeternals#LaurenRidloffpic.twitter.com/k3AYTrldv0 – Rabia Connie Dixon #TWDSpoilers (@neelamfan) 3 mai 2021

Lauren Ridloff, qui est née sourde, a déjà déclaré son enthousiasme à l’idée de rejoindre l’univers cinématographique Marvel et de jouer le rôle du premier héros sourd de la franchise. L’actrice apportera certaines de ses expériences de la vie réelle au monde du MCU et représentera la communauté dans le domaine du genre de bande dessinée. «Je suis plus ravie que submergée d’avoir la possibilité de représenter la communauté sourde», a-t-elle déclaré. « Je suis très heureux à ce sujet – juste pour intégrer ce scénario dans le MCU. Je pense qu’il y a beaucoup de place pour d’autres histoires comme celle-là. »

Membre de Ridloff de la Éternels, Makkari, qui n’est pas sourd dans les bandes dessinées, est souvent le personnage central qui lance l’histoire, ce qui signifie que Ridloff est susceptible de faire partie intégrante de la prochaine adaptation sur grand écran. Cependant, elle ne sera pas la vedette, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, révélant récemment que ce rôle appartient à Gemma Chan. « Donc pour Sersi, par exemple – et s’il y avait une tête dans cet ensemble, c’est Sersi, c’est Gemma Chan – nous avons regardé et lu toutes sortes de femmes pour cette partie », a révélé Feige. « Et j’ai fini par vraiment croire que Gemma était la meilleure pour ça. Et heureusement, elle a prouvé que c’était le cas dans le film final. »

Éternels reprend à la suite des événements de l’événement à succès de la bande dessinée de l’année dernière, Avengers: Fin de partie. Les Eternals sont une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Éternels est réalisé par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao avec un scénario de Matthew et Ryan Firpo. Le film met en vedette un ensemble épique aux côtés de Ridloff, y compris l’icône de Hollwood Angelina Jolie dans le rôle de la féroce guerrière éternelle, Thena, Richard Madden dans le rôle d’Ikaris, le chef tactique des éternels, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, un éternel qui peut tirer des projectiles d’énergie cosmique de ses mains. , un éternel avec le don de la super-vitesse, Brian Tyree Henry comme Phastos, qui pose la super-intelligence, Salma Hayek comme Ajak, le chef des éternels, et Don Lee comme Gilgamesh, l’éternel le plus fort.

Après plusieurs retards, Éternels devrait maintenant sortir en salles le 5 novembre 2021. Le film n’est que l’un des nombreux projets intrigants de la phase 4 de Marvel, chacun d’entre eux apportant de grands changements au MCU, y compris la préquelle Veuve noire, et les suites Thor: l’amour et le tonnerre, Spider-Man: pas de retour, et Docteur Strange dans le multivers de la folie. Avec les premières images de Éternels, La bobine de sizzle Phase 4 de Marvel Studios a également révélé les titres officiels de deux suites MCU, avec Panthère noire 2 maintenant confirmé pour être appelé Panthère noire Wakanda pour toujours et Capitaine Marvel 2 maintenant intitulé Les merveilles. Les images de Makkari sont une gracieuseté de Marvel.

Sujets: Eternals