Fonctionnalité: ce que l’intégration de Discord pourrait signifier pour PS5, PS4

Récemment, Sony a confirmé qu’il avait fait un investissement minoritaire dans Discord et qu’il établirait un nouveau partenariat avec la plate-forme extrêmement populaire. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement pour les joueurs PlayStation? Qu’est-ce que Discord et comment pourrait-il être intégré à l’expérience de la console existante? Pour les non-initiés, nous espérons vous donner une idée de ce que le partenariat de PlayStation avec Discord pourrait apporter à la table sur PS5 et PS4.

Ok, alors qu’est-ce que Discord?

Beaucoup d’entre vous qui lisez ceci savent déjà ce qu’est Discord – vous l’utilisez probablement déjà pour rester en contact avec des amis, ou peut-être êtes-vous fier d’être membre d’un groupe de jeu spécifique. Mais si, comme 75% de l’équipe de Push Square, vous n’avez aucune idée, essayons d’expliquer en quoi consiste Discord.

Fondamentalement, Discord est une plateforme de communication pour PC et mobile. Il vous permet de discuter avec des personnes par texte, voix ou vidéo. Son image de marque est très axée sur les joueurs et se présente comme une plate-forme principalement utilisée pour les jeux – un moyen pour les utilisateurs de discuter entre eux tout en jouant à des jeux multijoueurs.

À première vue, Discord peut sembler assez complexe, mais c’est parce qu’il est hautement personnalisable. Vous pouvez créer différents groupes pour différentes situations, et au sein de ces groupes, vous pouvez créer différents canaux de texte ou de voix pour des membres spécifiques ou des activités spécifiques. Vous pouvez avoir autant ou aussi peu d’organisation que vous le souhaitez.

Par exemple, disons que vous avez un groupe Discord pour votre équipage Monster Hunter – un équipage de, disons, 10 personnes. Ces 10 personnes font toutes partie du canal de texte principal, où vous pouvez discuter librement les uns avec les autres. Mais quand il s’agit de jouer réellement, vous pouvez inviter vos alliés sur un canal vocal distinct. Si vous le souhaitez, vous pouvez même créer différents canaux pour différentes activités. Un chat vocal pour les missions de chasse aux monstres de haut rang, par exemple, et un autre chat pour les quêtes de bas rang. Encore une fois, tout est question de personnalisation – c’est la force de Discord.

Que signifie Discord pour PS5 et PS4?

Il est juste de supposer que Discord sera utilisé pour renforcer les fonctionnalités de communication sur PS5 et PS4. Vous pouvez déjà créer des groupes, envoyer des messages à des amis et discuter avec la voix via le PlayStation Network – et cela ne changera probablement pas. Cependant, le partenariat de Sony avec Discord signifie probablement que vous pourrez accéder à vos groupes Discord sur PS5 et PS4. À son tour, cela signifierait que vous pourriez organiser les chaînes sur votre PC ou votre téléphone, avant de passer à ces mêmes chaînes sur votre console.

La déclaration officielle de Sony sur le partenariat se lit comme suit: « Ensemble, nos équipes travaillent déjà d’arrache-pied pour connecter Discord à votre expérience sociale et de jeu sur PlayStation Network. » Pour le moment, c’est une explication assez vague, mais il n’est pas difficile d’imaginer un niveau d’intégration qui unirait les deux plates-formes.

La déclaration continue: « Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile à partir du début de l’année prochaine, permettant aux amis, aux groupes et aux communautés de se retrouver, de s’amuser et de communiquer plus facilement tout en jouant à des jeux ensemble. »

Nous pensons que les mots clés ici sont «plus facilement». En tant que plate-forme de communication très populaire, Discord est construit sur l’idée de rassembler les gens – ce qui facilite l’organisation de tout, des réunions professionnelles aux discussions occasionnelles. Il est probable que Sony utilisera l’expérience de Discord pour rationaliser le processus d’interaction sociale via le PSN.

Dans cet esprit, tout dépend de la profondeur de l’intégration de Discord. Bien que nous ne puissions pas voir un avenir où le service de messagerie du PSN sera remplacé par Discord, il est possible que Discord soit intégré à l’expérience existante. Vous pourrez toujours discuter avec tous vos amis PSN habituels – mais en associant votre compte Discord (ou en vous inscrivant), vos contacts Discord seront visibles à côté de votre liste d’amis PSN.

D’une certaine manière, Discord pourrait remplacer les communautés PSN. La fonctionnalité PS4 désormais obsolète vous permet de rassembler un groupe de joueurs partageant les mêmes idées dans un grand salon de discussion, où vous pouvez publier des messages et partager des captures d’écran. Il serait logique de donner aux joueurs un accès dédié à leurs groupes Discord sur PS5 et PS4, ce qui reviendrait essentiellement à avoir une version beaucoup plus utile de Communautés, avec toutes les fonctionnalités de Discord.

Avantages supplémentaires d’avoir Discord sur PS5, PS4



Comme évoqué, Discord peut être plus qu’une simple série de forums de discussion pour vous et vos amis. De nombreuses entreprises et marques utilisent Discord à titre officiel, permettant des serveurs Discord modérés et « officiels » où les utilisateurs peuvent accéder directement à toutes les dernières annonces. En ce sens, il y a un élément de médias sociaux dans Discord – et c’est quelque chose qui pourrait être utilisé à bon escient via PlayStation.

Par exemple, les jeux peuvent avoir leurs propres chaînes Discord officielles. En rejoignant l’un de ces canaux, vous pouvez vous tenir au courant des divers développements et même entendre les développeurs eux-mêmes. Vous pourriez également tomber sur quelques personnes partageant les mêmes idées, et pouvoir faire tout cela directement à partir de votre console pourrait donner au PSN un avantage social surprenant.

Et puis il y a le jeu croisé. Encore une fois, en fonction de la profondeur de l’intégration de Discord, il est possible que vous puissiez communiquer via Discord en faisant équipe avec des joueurs sur d’autres plates-formes. Après tout, c’est ce que fait Discord; il est conçu pour être un outil de communication universel.

Que pensez-vous du partenariat de PlayStation avec Discord? Quels types d’avantages attendez-vous de Discord sur PS5 et PS4? Entrez la chaîne dans la section commentaires ci-dessous.