En photos: la scène principale SLS Megarocket de la NASA arrive en Floride pour la première mission lunaire Artemis

Une vue aérienne de la fusée SLS de la NASA en cours de déchargement du Pegasus Barge le 29 avril 2021, après son arrivée au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. (Crédit d’image: Jamie Peer / Mike Downs / NASA)

CAP CANAVERAL, Floride – Le prochain mégarocket de la NASA pour la lune, le système de lancement spatial (SLS) est arrivé en Floride. L’étage principal du mastodonte est arrivé au centre spatial Kennedy de la NASA par barge mardi soir dernier (27 avril).

Après une décennie de fabrication, l’agence a célébré le passage de l’étape principale dans le bâtiment d’assemblage des véhicules (VAB) deux jours plus tard (29 avril), marquant la première fois que tous les composants de la fusée étaient au même endroit.

Revêtu d’une isolation en mousse orange, le megarocket passera les prochaines semaines dans l’allée de transfert du VAB avant de rejoindre les deux propulseurs de fusée solides déjà empilés dans High Bay 3.

Cet été, la nouvelle capsule d’équipage Orion de l’agence sera accouplée au SLS et prête à décoller pour un vol d’essai sans équipage autour de la lune plus tard cette année dans le cadre de la mission Artemis 1. Si tout se passe comme prévu, les responsables de l’agence ont déclaré que le vol pourrait avoir lieu dès novembre.

Mardi après-midi, la barge Pegasus – un navire qui était autrefois utilisé pour transporter des réservoirs externes pour le programme de la navette spatiale – a navigué vers Port Canaveral, flottant par le booster SpaceX Crew-2 Falcon 9 récemment retourné, en route vers le quai de Kennedy. Centre spatial.

Les équipes au sol ont travaillé pour préparer l’énorme fusée pour le déchargement, qui était prévu tôt jeudi matin (29 avril). Après un léger retard, la fusée a commencé à émerger de son transporteur vers 8h30 HAE (12h30 GMT).

Quatre moteurs RS-25, le même moteur qui alimentait la navette spatiale, ont jeté un coup d’œil hors de la barge, suivis de l’étage de base orange vif. Construit par Boeing, la scène principale mesure 212 pieds de haut (64,6 mètres) et 27,6 pieds de large (8,4 m). Il contient environ les 730 000 gallons (2,8 millions de litres) d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide nécessaires pour alimenter le gigantesque véhicule.

Les ingénieurs ont testé les quatre moteurs RS-25, qui ont été construits par Aerojet Rocketdyne, dans le cadre d’un essai au feu chaud au centre spatial Stennis de la NASA dans le Mississippi, le 18 mars. prématurément en janvier, était le dernier test majeur de la phase principale avant l’expédition sur le site de lancement. Simulant un vrai lancement, les moteurs ont été allumés et brûlés pendant plus de huit minutes, solidement fixés sur un banc d’essai.

Une fois ce test déclaré réussi, le véhicule a été préparé pour son voyage en Floride. Une fois entièrement assemblé, le SLS et son vaisseau spatial Orion mesureront environ 98 m de haut. Ensemble, ses quatre moteurs RS-25 et ses deux propulseurs à fusée solide généreront plus de 8 millions de livres de poussée.

Une fois que la NASA a assemblé les composants de la fusée, elle prévoit de faire sortir le SLS du VAB et de le placer sur la rampe de lancement pour la première fois. Une fois perchées au sommet du Pad 39B, les équipes feront subir à la fusée une répétition générale humide. Au cours de ce test pré-vol crucial, l’équipe de lancement chargera la fusée avec des propulseurs et pratiquera les procédures de compte à rebours.

Il retournera ensuite au VAB et attendra son lancement. Ce décollage très attendu est estimé plus tard cette année.

