Les messages émotionnels du monde artistique envers Taylor Hawkins, batteur de Foo Fighter

L’artiste a été retrouvé mort ce vendredi 25 mars à l’hôtel où il séjournait à Bogotá, en Colombie.

©Getty imagesTaylor Hawkins, batteur de Foo Fighter.

taylor hawkinsbatteur de Foo Fighter, a été retrouvé mort ce vendredi 25 mars à l’hôtel où il séjournait à Bogotá, la capitale de la Colombie. Le musicien allait participer avec le groupe au Festival Estéreo Picnic.

Un rapport préliminaire indiquait que « La cause du décès n’est pas encore établie, selon les versions des proches, le décès pourrait être lié à la consommation de substances narcotiques ». La nouvelle a fait grand bruit dans le monde de l’art et instantanément de nombreux artistes ont exprimé leurs condoléances sur les réseaux sociaux.

L’un des premiers artistes à exprimer ses condoléances a été Ringo Starvieux batteur ‘Les Beatles’: « Que Dieu bénisse Taylor. Paix et amour à toute sa famille et au groupe. ».

Pour sa part, Ozzy Osbourneune référence au heavy metal, a déclaré: « C’était vraiment une personne formidable et un musicien incroyable. Mon cœur, mon amour et mes condoléances vont à sa femme, ses enfants, sa famille, son groupe et ses fans. À bientôt de l’autre côté. ».

Le groupe Guns N’ Roses a posté quelques photos avec Taylor avec un message chaleureux : « Tu nous manqueras toujours. » Slash n’était pas loin derrière pour exprimer sa tristesse : « Dévasté par la perte de notre ami #TaylorHawkins, je n’ai pas de mots pour exprimer tous les sentiments que j’ai à propos de son décès. Mais mon cœur va à sa famille, à son groupe et à ses amis. RIP Taylor « .

La nouvelle a été publiée par le biais d’un message sur le compte officiel du groupe qui se lit comme suit : « La famille Foo Fighters est dévastée par la perte tragique et prématurée de notre bien-aimé Taylor Hawkins. Son esprit musical et son rire contagieux vivront avec nous tous pour toujours. » . « Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et sa famille, et nous demandons que leur vie privée soit traitée avec le plus grand respect en cette période incroyablement difficile », conclut le communiqué.

Discographie qu’il a faite avec Foo Fighters

Il n’y a plus rien à perdre – (1999)

Un par un – (2002)

En votre honneur – (2005)

Échos, silence, patience et grâce – (2007)

Lumière gaspillée – (2011)

Autoroutes soniques – (2014)

Sainte Cécile – (2015)

Béton et Or – (2017)

Médecine à minuit – (2021)

