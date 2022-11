La suite de Wind River annoncée par le réalisateur de The Falcon and the Winter Soldier

Une suite du film policier néo-occidental de 2017, Rivière du Venta maintenant été annoncé avec Le punisseur et Le faucon et le soldat de l’hiver directeur Kari Skogland à la barre. Titré Wind River : le prochain chapitrela suite de la sortie primée verra la star de Wind River, Martin Sensmeier, reprendre son rôle de Chip Hanson et prendre les devants.





Grâce à un rapport de Deadline, nous savons maintenant que Wind River : le prochain chapitre a été écrit par Patrick Massett et John Zinman (La liste noire, Friday Night Lights, Lara Croft : Tomb Raider) et trouvera le personnage de Sensmeier maintenant réformé et chargé d’aider le FBI dans une affaire de meurtre.

« Dans Wind River: The Next Chapter, la terreur s’est intensifiée dans la réserve de Wind River alors qu’une série de meurtres rituels restent non résolus », indique le synopsis. « Le FBI fait donc appel à Hanson, un traqueur nouvellement créé pour l’US Fish & Game, qui se retrouve mêlé à un combat désespéré et dangereux entre les autorités, un justicier et la réserve qu’il habite. »

La première Rivière du Vent est sorti en 2017. Réalisé et écrit par Taylor Sheridan, Rivière du Vent met en vedette Jeremy Renner et Elizabeth Olsen en tant que traqueur du US Fish and Wildlife Service et agent du FBI, respectivement. Renner joue Cory Lambert, un agent de la faune qui trouve le corps d’une femme de 18 ans dans une réserve amérindienne dans le Wyoming enneigé. Lorsque l’autopsie révèle qu’elle a été violée, l’agent du FBI Jane Banner arrive pour enquêter. Faisant équipe avec Lambert comme guide, le duo découvre bientôt que leur vie est en danger en essayant de résoudre le mystère de la mort de l’adolescent.

Rivière du Vent a été acclamé par la critique lors de sa sortie et détient actuellement un impressionnant 88% sur Rotten Tomatoes. Le film a reçu plusieurs nominations, remportant à Taylor Sheridan le prix du meilleur réalisateur au Festival de Cannes.





Martin Sensmeier prendra la tête de Wind River : le prochain chapitre

Il n’y a actuellement aucun mot sur la présence des stars originales Jeremy Renner ou Elizabeth Olsen, mais il semble qu’une apparition de l’un d’eux ne serait guère plus qu’un camée comme Wind River : le prochain chapitre place Martin Sensmeier au premier plan.

Outre son rôle dans l’original Rivière du VentMartin Sensmeier est surtout reconnu pour son travail dans les goûts du redémarrage de Les Sept Magnifiques, La Route de Glace avec Liam Neeson, et la série télévisée Westworld. L’acteur a également joué dans la série 1883 par Rivière du Vent l’écrivain et réalisateur Taylor Sheridan, qui agit comme une préquelle de la série acclamée par la critique de Sheridan, Yellowstone.

La réalisatrice Kari Skogland, quant à elle, est surtout connue pour avoir dirigé plusieurs épisodes de projets dans l’univers cinématographique Marvel. En plus de diriger des épisodes de Le punisseur et Le faucon et le soldat de l’hiverles crédits de Skogland incluent Boardwalk Empire, House of Cards, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, et Le conte de la servante.

Photographie principale pour Wind River : le prochain chapitre devrait débuter en janvier 2023.