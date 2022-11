Champions of America : comment la voix de Messi a été enregistrée pour la série Netflix

NETFLIX

La série imaginée par Agustín Pichot a eu des séances de tournage chez Lionel Messi en France. Quelle a été l’idée que le joueur a apportée pour sauver le documentaire Sean Eternos ?

©NetflixSean Eternos: Champions of America présente une interview de Lionel Messi.

La passion pour l’équipe nationale argentine ne fait que grandir. Quelques jours après le début de Coupe du monde Qatar 2022, l’attente pour l’équipe de Lionel Scaloni est immense. C’est pourquoi les utilisateurs de Netflix Ils ont réussi à en faire une tendance Soyez éternel : Champions d’Amérique, la série documentaire qui présente le parcours du groupe pour briser une séquence de 28 ans sans titres. Cependant, ce que peu ont remarqué, c’est que le Léo Messi contribué une idée qui a changé le développement de cette production.

La proposition – qui est dans le catalogue de la plateforme de streaming depuis une semaine – comporte trois épisodes de 40 minutes intitulés Comptes en attente, Une équipe, un chef Oui Tout ou rien. Il propose ainsi des entretiens intimistes avec les joueurs de l’équipe nationale, le staff technique et les légendes du football mondial. Sans aucun doute, c’était un grand défi de coordonner les multiples agendas de tous ces athlètes, en plus de réaliser le tournage dans différents pays européens.

C’est pourquoi Lionel Messi, le grand protagoniste du documentaire, a mis à disposition sa maison en France pour enregistrer la conversation avec plus d’intimité. « Pendant la journée de tournage, Leo a parlé pendant près de deux heures sans interruption. Pour assurer la tranquillité et qu’il n’y a pas de bruit dans l’environnement pendant cette journée, Antonella Roccuzzo organisé une sortie d’une journée avec les trois enfants», ont-ils expliqué de PEGSA, le producteur de Augustin Pichot.

L’ancien capitaine du Couguars -qui a conçu et produit la série Netflix- a insisté : «La série a plus d’un regard sur le leader. Le leadership ne concerne pas la façon dont les gens vous voient, mais la façon dont vos pairs vous voient. Quand on rentre dans l’intimité, on voit que Lionel a beaucoup de personnalité et qu’il est un leader né. Dans le vestiaire, il est très transparent, vous ne pouvez pas agir en tant que leader”. Mais au-delà du contenu de la série, ce qui a surpris, c’est l’idée géniale du joueur argentin de résoudre un problème pendant le tournage.

+ L’idée que Messi a apportée à la série « Champions of America »

La journée d’enregistrement devait non seulement inclure une interview de Lionel Messi, mais l’équipe technique devait également relever le défi d’enregistrer les locutions avec l’athlète. La vérité est que chez moi en France, ce n’était pas facile de trouver un espace de silence absolu. Mais quand Netflix était prêt à abandonner l’idée, 10 lui-même proposé d’entrer dans sa garde-robe pour obtenir la qualité que le documentaire Soyez éternel : Champions d’Amérique obligatoire. Mission accomplie!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂