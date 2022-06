 » Black Adam  »: le film DC présente une nouvelle bande-annonce électrisante

Le champion sorcier errant Shazam vient d’atterrir dans l’univers étendu de DC avec le prochain film à paraître »Adam noir ». La production tant attendue mettant en vedette Dwayne Johnson Il vient de révéler sa première bande-annonce, où nous pouvons voir l’anti-héros titulaire plus en détail, tout en apprenant comment il a obtenu ses pouvoirs pour la première fois et en apprenant sur sa vie avant et après sa renaissance en tant que puissant protecteur de Kahndaq.

D’autres héros bien connus des bandes dessinées de DC, tels que Doctor Fate, Hawkman et Atom Smasher, peuvent également être vus dans l’aperçu. » Black Adam » sert de spin-off à »Shazam ! », un film sorti en 2019, avec Black Adam ayant été habilité par le sorcier Shazam avant de devenir voyou, laissant Shazam chercher un nouveau champion en Billy Batson.

» Shazam! » sortira également son film de suite le 16 décembre de cette année, donc » Black Adam » est peut-être le début d’une confrontation entre Shazam et Black Adam à l’avenir. En plus de l’anti-héros lui-même, » Black Adam » introduira la Justice Society of America aux bandes DC. Les stars du cinéma Noé Centineo en tant que Atom Smasher Aldis Hodge comme Hawkman, Quintesse Swindell comme Cyclone et Pierce Brosnan en tant que Docteur Fate.

Les fans de DC ont d’abord eu un aperçu de Johnson en tant que Black Adam lors de la convention virtuelle DC FanDome en octobre, bien que les images diffusées lors de l’événement se soient principalement concentrées sur la production en coulisses. C’est alors que hiram garcíaproducteur de « Black Adam » a décrit Johnson comme l’acteur parfait pour jouer Black Adam.

« Le voir avec tous ces personnages et Pierce et Aldis et Quintessa et Noah, c’est un moment incroyable », a déclaré Garcia. Cela va avoir un tel effet sur l’univers DC. »

»Black Adam » sortira en salles le 21 octobre de cette année.