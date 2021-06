Sam Heughan d’Outlander a un nouveau projet qui l’emmène dans un autre environnement

Sam Heughan est l’un des acteurs les plus populaires à la télévision aujourd’hui pour son rôle de Jamie Fraser dans Étranger, série que l’on peut voir sur Starz Play et le service de streaming Netflix. C’est là qu’il a augmenté son nombre d’adeptes, mais il travaille aussi dans d’autres projets, comme le whisky, comme nous vous l’avons déjà dit, et dans la littérature. Il va sortir un nouveau livre !

Ce ne sera pas la première publication, puisqu’en novembre 2020 elle a présenté « Clanlands : Whisky, Wardare et une aventure écossaise pas comme les autres » avec Graham McTavish, qui est également reconnu dans les adaptations de romans de Diana Gabaldon pour avoir interprété Dougal Mackenzie. En plus de parler de leurs expériences en Écosse, ils abordent également d’autres sujets, tels que Sam parler de sa vraie relation avec Caitriona Balfe.

Le couple d’acteurs a écrit le livre original en complément de leur émission Hommes en kilt, qui vient de terminer sa diffusion, s’avérant un véritable succès pour Starz. Pour le moment ce spectacle n’est pas disponible dans d’autres parties du monde, et c’était un sujet qui a suscité l’agacement de leurs fans, mais ils ont la bonne nouvelle que il y aura une nouvelle publication qui fera suite à « Clanlands ».

Heughan a fait la grande annonce sur son compte Instagram officiel, où il a écrit : « Nous avons écrit un nouveau livre ! Très reconnaissant, la réponse à notre premier livre, Clanlands, nous a époustouflés. Merci beaucoup pour vos critiques, photos, messages et pour partager notre amour pour l’Écosse. ». Sera appelé « L’almanach des clans : histoires saisonnières d’Écosse ». Regardez la publication sur les réseaux !

Que dira ce deuxième livre ? Selon les paroles de Sam Heughan: « L’Almanach est une odyssée à travers les nombreuses routes secondaires d’une année écossaise, une invitation à nous rejoindre pour 12 mois glorieux remplis de whisky. Vous y trouverez des montagnes, des batailles, des Écossais célèbres (et infâmes), la compétitivité alarmante des hommes dans les kilts, les clans, les inimitiés, la flore, la faune et une saine pincée de réminiscences personnelles honteuses « .