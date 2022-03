Marisa Tomei veut que tante May sorte avec ce personnage MCU dans un nouveau film Spider-Man

merveille

Marisa Tomei souhaite continuer à participer à l’univers cinématographique Marvel et a même des idées claires sur la direction que devrait prendre May au sens romantique.

©IMDBMarisa Tomei

Marisa Tomei a interprété une version différente de tante May que celle des fans de merveille ils sont habitués. Jeune, drôle, sexy et dynamique, elle a été un pilier important dans la vie de Peter Parker jusqu’à sa mort tragique aux mains du Bouffon Vert en Spider-Man : Pas de retour à la maison. Cependant, le personnage n’a jamais perdu sa foi dans les gens et il l’a montré en voulant sauver un groupe de méchants qui ne méritaient pas sa compassion.

Tante May a passé un bon moment dans le Univers cinématographique Marvel. a fait ses débuts en Captain America : Guerre Civile et participé à Spider-Man : Retrouvailles, Spider-Man: loin de chez soi et la dernière entrée de l’arachnide, Spider-Man : Pas de retour à la maison. En cours de route, il a développé une relation amoureuse avec Happy Hogan, le fidèle ami de Tony Stark, bien que cette relation ait apparemment pris fin avant la mort de May.

Marisa Tomei veut être un couple de…

À présent Marisa Tomei montré de l’intérêt à retourner à Univers cinématographique Marvelquelque chose qui semble difficile étant donné le moment actuel de son personnage, mais l’actrice a déclaré : « J’aimerais revenir et faire partie de cela. Il y a aussi de l’histoire là-bas. May Parker commence à sortir avec Ant-Man. Eh bien, je veux dire, c’est clairement un personnage individuel, mais il y a plus de voies à explorer. Il y a un multivers. »

Pouvez-vous imaginer le personnage de Marisa Tomei jumelé avec Ant-Man, joué par Paul Rudd? Il faudrait voir ce que dit Hope Van Dyne, mieux connue sous le nom de The Wasp, la femme qui partage des aventures avec Scott Lang et est la propriétaire de son cœur. Même si tout peut arriver dans le Univers cinématographique Marvel et fou comme un univers alternatif May romantiquement impliqué avec Lang pourrait être dans les cartes.

La vérité est que ce ne serait pas la première fois que merveille fait revivre un personnage pour l’inclure dans une intrigue importante au sein d’un de ses films. juste besoin de voir Pas de retour à la maison avec les cas de Doc Ock, Electro et le Green Goblin. Le concept multivers permet aux créatifs de jouer avec les héros et les méchants d’une manière qu’ils ne pouvaient pas auparavant et Marisa Tomei peut espérer que nous n’avons pas vu le dernier de tante May.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂