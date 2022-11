Qui est qui dans « The Witcher : Blood Origin », la préquelle de la série Netflix

Récemment, la bande-annonce de « The Witcher : Blood Origin », la préquelle du série netflix Protagonisée par Henry Cavill. Il montrera divers événements importants sur le continent, y compris la création de la premier sorcier et la conjonction des sphères.

la minisérie sera diffusé le 25 décembre 2022mais les images nous ont déjà révélé que l’histoire sera pleine de contexte important dans monde créé par Andrzej Sapkowski dans ses livres.

Il sera composé de quatre épisodes., qui ont été créés par Lauren Schmidt et Declan de Barra. Prévu à l’origine pour être six épisodes au total, mais compte tenu du raccourcissement, cela pourrait signifier qu’ils seront plus longs, un peu comme la dernière saison de « Choses étranges ».

Avant de continuer, Regardez la bande-annonce de « The Witcher: Blood Origin » ici.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « THE WITCHER: BLOOD ORIGIN »

1. Sophia Brown comme Eile

Sophia Brown joue Eile dans « The Witcher : Origine du sang ». Il s’agit de un guerrier de la garde de la reine qui quitte son service pour devenir musicien errant. Cependant, un événement l’oblige à prendre son épée afin de trouver la rédemption et de se venger.

L’actrice britannique est connue pour son rôle de Leanne Hunter dans « Marcella » et Louise Taggart dans « Clique ». De plus, elle a joué Donna Clark dans la série « Giri/Haji ».

Sophia Brown dans le rôle d’Éile, une elfe guerrière devenue musicienne nomade dans « The Witcher : Blood Origin » (Photo : Netflix)

2. Michelle Yeoh comme Scian

Dans la serie, Scian est le dernier membre d’une tribu nomade d’elfes Ils vivaient à l’écart du reste de la société. Il a pour mission de récupérer une épée spéciale qui leur a été volée. Bien qu’elle fasse partie de l’équipe, elle se sent légèrement différente.

Michelle Yeoh est une actrice renommée de Malaisie qui a joué dans des films classiques tels que « Le tigre et le dragon », « Mémoires d’une geisha », « Crazy Rich Asians » et, récemment, « Tout partout en même temps ».

3. Laurence O’Fuarain comme Fjall

Laurence O’Fuarain donne vie à Fjallqui est né dans un clan de guerriers qui ont juré de protéger le roi. votre groupe est rival auquel appartient Éile. On dit qu’il porte une cicatrice de la mort d’une personne qui lui est chère et qui est morte au combat en essayant de le sauver.

L’acteur irlandais a fait de petites apparitions dans des émissions de télévision bien connues telles que « Game of Thrones », « Vikings » et « Rébellion ». Il a également participé à quelques films tels que « Don’t Go » (2018) et « Who We Love » (2021).

Laurence O’Fuarain incarne Fjall dans la mini-série « The Witcher : Blood Origin » (Photo : Netflix)

4. Minnie Driver dans le rôle de Seanchai

Seanchaí est le narrateur qui peut changer de forme et voyager entre les mondes et les époques. Par conséquent, vous pouvez collecter différentes histoires oubliées par les gens. Elle pense que l’histoire de « The Witcher: Blood Origin » peut être racontée dans la série originale afin de progresser dans le futur.

minnie chauffeur est une actrice anglaise connue pour avoir fait partie de « Circle of Friends » et « Grosse Pointe Blank ». De plus, il a joué Intérêt amoureux du protagoniste dans « Good Will Hunting »qui lui a valu une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle.

5. Mirren Mack dans le rôle de la princesse Merwyn

Mirren Mack joue Merwyn, une princesse qui vit sous une monarchie patriarcale.. En raison de leurs croyances, ils ne la considèrent que pour sa capacité à donner naissance à des enfants et le fait qu’elle peut être échangée contre des alliances. C’est quelque chose qui affectera le personnage, qui se retrouve trahi par les gens qu’elle pense aimer. Cependant, leur la personnalité lui fera vouloir plus que ce à quoi elle est née destinée.

En raison de son isolement dans le château, il passe la plupart de son temps à lire et ainsi de suite. appris les histoires des elfes venant sur le continent du célèbre conquérant Solrythune guerrière qui l’inspirera.

Vous reconnaîtrez peut-être l’actrice écossaise grâce à son rôle de Kaya dans « The Nest » ou en tant que Florence dans la série Netflix « Sex Education ».

6. Lenny Henry en tant que patron Sage Balor

Dans « The Witcher : Origine du sang », Sage Balor a une position élevée dans la société, mais il est né de classe inférieure et a été abandonné dans son enfance. La raison pour laquelle ils ont décidé de le sauver est que des fleurs ont poussé autour de lui lorsqu’ils l’ont trouvé. Avoir beaucoup de magie, a utilisé ses talents d’escalade pour devenir la Main du Roi et la deuxième personne la plus forte. Cependant, en raison de ses origines, il est toujours discriminé.

Lenny Henry joue le druide Balor dans « The Witcher : Blood Origin » (Photo : Netflix)

Autres personnages et acteurs de « The Witcher : Blood Origin » :