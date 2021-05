La suite de l’invité se produit, mais ce ne sera pas ce à quoi les fans s’attendent

L’invité L’écrivain Simon Barrett a confirmé qu’une suite se produisait, mais ce ne sera pas ce à quoi les fans du premier film s’attendent. Tout en taquinant quelques vagues détails sur le projet, Barrett a assuré aux fans qu’il proviendrait du même endroit créativement unique que L’invité, et sera donc très différent de ce qu’ils ont à l’esprit.

« Je peux vous donner une réponse très concrète à cette question, c’est-à-dire que nous faisons quelque chose en rapport avec L’invité. Et cela se passe concrètement, mais ce n’est pas un long métrage ou une bande dessinée, car je pense que c’est ce que les gens attendent de nous. Et je pense que c’est la chose que personne ne veut vraiment que nous fassions, parce que je pense que si nous avons fait une version de long métrage de L’invité 2, ou de façon réaliste, la version du roman graphique serait simplement une version moins chère d’essayer de réaliser un peu la même chose de manière narrative. Je pense que cela ne pourrait que décevoir les gens à ce stade, car les gens doivent se souvenir que la même sensibilité artistique étrange et quasi originale qui m’a poussé à écrire L’invité en premier lieu, continuerait à me guider avec une suite d’invité. «

L’invité trouve Dan Stevens comme un homme mystérieux qui vient rendre visite à la famille en deuil d’un vieux copain de l’armée. La famille accueille le «David» de Stevens dans leur maison alors qu’ils s’adaptent à la vie sans leur fils. Plus David passe de temps avec la famille, plus il les charme, eux et leur communauté, mais après une série de morts mystérieuses, des indices sur son passé commencent à émerger et à taquiner un horrible secret qu’il a caché à tout le monde.

Barrett a même fait allusion à sa pensée derrière The Guest 2, révélant qu’il réunirait le public avec le personnage principal de Dan Stevens, mais d’une manière qui montrerait une croissance plutôt que de simplement reproduire les mêmes idées du premier film.

« Donc je ferais probablement quelque chose de pervers, et je demanderais simplement au personnage de Dan d’être le propriétaire prospère d’une quincaillerie locale et toute l’histoire parle de lui traitant avec un fournisseur difficile, mais d’une manière totalement légale et saine, car il est totalement développé. en tant que personne. »

Bien que cette direction puisse sembler assez surprenante, voire décevante au début, cela pourrait en fait être une façon très intéressante et potentiellement hilarante de continuer l’histoire du soldat amoral de Steven, David Collins. Que Barrett opte ou non pour cette idée spécifique, ne vous attendez pas à L’invité 2 pour relancer l’histoire de David avec les mêmes fusillades et explosions que la première fois, car Barrett semble catégorique sur le fait que la suite ne suivra pas les traces de L’invité, mais suivra plutôt son propre chemin.

« Donc, nous n’allons jamais faire comme, L’invité 2. Parce que je ne pense tout simplement pas … L’invité n’était tout simplement jamais censé avoir une suite comme celle-là. Cependant, à ce stade, suffisamment de gens nous ont posé des questions à ce sujet, que bien sûr, inévitablement Adam et moi avons eu suffisamment de conversations sur ce que nous ferions hypothétiquement, que nous avons maintenant développé un tas d’idées auxquelles nous sommes devenus très attachés. à, parce que nous pensons qu’ils sont vraiment bons. «

Bien que Barrett ne révèle pas exactement ce qu’est exactement ce projet de suite qui se passe concrètement, il offre un aperçu de ce à quoi le public peut s’attendre en disant: « Il y aura certainement une chose qui vous dira quelles sont les futures aventures du personnage de Dan Stevens et de Maika. Le personnage de Monroe et le personnage de Brendan Meyer, ce que cela aurait pu être … Et puis, nous verrons si cela mène à quelque chose de plus concret, mais nous n’allons exploiter aucun de nos fans et nous n’allons rien gâcher. «

Il a poursuivi, faisant référence au premier film qui a d’abord été qualifié d’échec avant de susciter un culte passionné, ce qui a conduit à des appels à une suite. «Parce que je pense que c’est la chose la plus facile à faire pour les cinéastes, surtout quand vous avez un film comme The Guest, ce qui nous a d’abord semblé un échec. Et puis plus tard, nous avons été progressivement convaincus que c’était un succès», a-t-il déclaré. « Je pense que c’est très facile, surtout dans cette situation, de vouloir doubler ce succès. Ou parce que c’est tellement gratifiant, surtout quand on se sent un peu après coup, et que vous êtes tellement excité d’avoir raison, que votre l’histoire était bonne et vous voulez en faire plus. «

La bascule de l’échec au succès est l’une des principales raisons pour lesquelles Barrett approche L’invité suite si soigneusement. Il a maintenant eu l’expérience des deux extrêmes et est très conscient que ce dernier pourrait lui monter à la tête de manière créative, comme il le croit souvent avec les autres, ce qui serait irrespectueux envers la base de fans qui soutient le film depuis le début.

« Je pense que c’est une erreur facile pour les cinéastes de tomber, c’est cette notion du genre: » Oh, j’ai fait ce truc et les gens l’ont aimé. Donc je devrais faire plus de ça, de manière directe. » Je pense que vous devez vraiment faire attention au fait que ce fandom que vous avez, en particulier avec un film comme L’invité, c’est une chose précieuse. Et les gens aiment L’invité, Je pense partiellement, car il n’y a pas de L’invité 2, et nous ne l’avons pas ruiné. Et c’est ce film unique qui se tient tout seul et qui n’a pas vraiment l’impression qu’il devrait exister, car cela n’a aucun sens financier pour qu’il existe. Et c’est vrai, ce qui est aussi difficile à faire une suite. Est-ce que l’invité n’a pas gagné d’argent. «

La réalisation de films en franchise peut en effet parfois être une malédiction si elle n’est pas abordée correctement, et Barrett est déterminé à ne pas tomber dans ce piège.

« Je pense que vous devez faire très attention. Je pense que c’est vraiment facile de dire: ‘Oh, les fans veulent L’invité 2, donnons-leur, « mais cela peut être une chose vraiment complaisante à faire, en tant qu’artiste », a déclaré Barrett. « Je pense que la meilleure chose à faire est de se dire: ‘D’accord, l’affirmation du fandom – il y a quelques personnes qui prétendent être fans de The Guest et qui veulent la suite. Comment respecter cela et leur donner quelque chose , mais ne pas les décevoir et ne pas les laisser tomber? Et c’est un vrai défi, et je pense que nous avons une bonne réponse, mais nous verrons. Les gens pourraient être vraiment énervés. «

En espérant que, peu importe ce que Barrett a en tête L’invité 2, ça finit par être le projet unique, créatif, respectueux qu’il veut que ce soit … même si ça fait chier les gens. Cela nous vient de Comicbook.com.

Sujets: L’invité