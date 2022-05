Sam Heughan a honoré Outlander avec un achat d’un million de dollars

célébrités

Avec son rôle principal dans Étranger Sam Heughan s’est catapulté à la renommée internationale et maintenant, en l’honneur de la série, l’acteur a fait un achat d’un million de dollars. Sachez ce que c’est.

© StarzSam Heughan

Même si les années passent, le succès de Étranger est toujours imparable. La série, qui compte déjà six saisons à son actif et une septième en cours de production, fait toujours fureur dans le monde entier. C’était en 2014, il y a huit ans, quand Starz décidé de lancer la première édition de cette bande basée sur le Les livres de Diana Gabaldon qui a captivé des milliers de personnes à travers le monde. Et, sans aucun doute, l’histoire d’amour entre Jamie et Claire Fraser est devenu l’un des favoris du genre romantique.

D’autre part, il convient de noter que Étranger Il est répertorié comme l’une des meilleures séries d’époque de ces derniers temps. Son niveau de production et sa mise en scène dépassent l’écran et c’est l’un des grands atouts de cette bande. De plus, la vérité est que la grande interprétation de Sam Heughan comme Jamie Fraser Oui Caitriona Balfe dans Claire Fraser a conduit les fans à aimer encore plus la fiction.

En effet, le succès de Étranger atteint un point tel que Sam Heughan Oui Caitriona Balfe catapulté à la renommée internationale. Les acteurs ont fait leurs débuts en tant que protagonistes de cette bande et, à partir de là, ils ont non seulement vu leur carrière réussir dans l’industrie cinématographique, mais aussi leur vie a changé à jamais. Maintenant, les deux aiment être des stars mondiales qui continuent de parier sur des projets pour continuer à grandir.

Cependant, tous deux ont toujours été très reconnaissants de l’opportunité qui s’offrait à eux dans le Fiction originale de Starz. A tel point que maintenant Sam Heughan Il a voulu le prouver en réalisant un achat millionnaire pour honorer la série. pour ce qu’il rapporte Le soleil, l’acteur vient d’acquérir une ferme à Glasgow, la ville écossaise où il habite, qui a beaucoup à voir avec Jamie Fraser.

Ceci est dû au fait la propriété a été construite la même année que la sixième saison de Étranger: 1775. L’acquisition somptueuse de Heughan est évaluée à un million de livres sterling, ce qui équivaut à 1241973,56 dollars. Bien sûr, le fait que le nouveau domaine de l’artiste soit lié à la série qui l’a amené à la renommée mondiale est une simple coïncidence.

