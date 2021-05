MeitY ordonne à WhatsApp de reprendre sa nouvelle politique de confidentialité et demande une réponse dans les sept jours: Rapport

19 mai 2021 15:10:10 IST

Le ministère de l’Électronique et des technologies de l’information (MeitY) a de nouveau ordonné à WhatsApp de reprendre sa nouvelle politique de confidentialité et a exigé une réponse dans les sept jours, ont annoncé mercredi des sources officielles. « WhatsApp avait précédemment affirmé avoir officiellement reporté sa nouvelle ‘Politique de confidentialité’ au-delà du 15 mai. Cependant, dans sa communication d’aujourd’hui, le ministère a déclaré que le report de la politique de confidentialité au-delà du 15 mai n’empêchait pas WhatsApp de respecter les valeurs de confidentialité informationnelle, les données sécurité et choix de l’utilisateur pour les utilisateurs indiens », ont déclaré des sources à l’ANI.

Ils ont déclaré que dans une communication envoyée à WhatsApp le 15 mai, le ministère a une fois de plus demandé à WhatsApp de retirer sa « politique de confidentialité 2021 » car les « modifications apportées à la politique de confidentialité et la manière d’introduire ces modifications, y compris dans la FAQ, sapent les valeurs sacro-saintes. de la confidentialité de l’information, de la sécurité des données et du choix de l’utilisateur pour les utilisateurs indiens et porte atteinte aux droits et aux intérêts des citoyens indiens. «

Le Ministère a également adopté la même position devant la Haute Cour de Delhi, où cette affaire est en instance.

Des sources ont déclaré qu’en abordant la question du traitement discriminatoire des utilisateurs indiens vis-à-vis des utilisateurs en Europe, le ministère a en outre déclaré: «Comme vous le savez sans doute, de nombreux citoyens indiens dépendent de WhatsApp pour communiquer dans la vie quotidienne. non seulement problématique, mais aussi irresponsable, pour WhatsApp de tirer parti de cette position pour imposer des termes et conditions injustes aux utilisateurs indiens, en particulier ceux qui discriminent les utilisateurs indiens vis-à-vis des utilisateurs en Europe. «

« Dans sa communication, le ministère a attiré l’attention de WhatsApp sur la façon dont sa nouvelle politique de confidentialité est un violation de plusieurs dispositions des lois et règles indiennes existantes. Afin de s’acquitter de sa responsabilité souveraine de protéger les droits et les intérêts des citoyens indiens, le Gouvernement indien examinera diverses options dont il dispose en vertu des lois indiennes. Le gouvernement a donné sept jours à WhatsApp pour répondre à sa notification et si aucune réponse satisfaisante n’est reçue, les mesures nécessaires conformément à la loi seront prises », ont ajouté des sources.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂