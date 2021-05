Ils partagent un documentaire de John Lennon et Yoko Ono, «24 heures…» après 50 ans

A été partagé via Amazon prime une film documentaire sur John Lennon Oui Yoko Ono titré, ’24 heures: le monde de John et Yoko ‘.

Le documentaire de 30 minutes est maintenant disponible pour regarder dans son intégralité depuis sa première première sur la BBC en 1969, arrivant sur la plate-forme appartenant à Amazon, Collection Coda.

La description officielle du documentaire révèle: «Vu pour la dernière fois il y a plus de 50 ans, et n’ayant été diffusé qu’une seule fois à la télévision, ce documentaire intime capte une période de cinq ans… montrant un jour dans la vie de John et Yoko en tant que Lennon j’étais encore un membre de le Beatles, la colère controversée et l’activisme sont devenus des préoccupations centrales dans la réalité quotidienne du couple.

«24 heures…» a été réalisé par Paul Morrison, se plongeant dans le processus créatif de Lennon et Ono, tandis que le tournage a eu lieu dans le studio de Abbey Road et d’autres lieux emblématiques comme Parc Tittenhurst et la cabine de Enregistrements Apple.







D’un autre côté, l’album ‘John Lennon / Plastic Ono Band’, qui était le premier de John après avoir quitté les Beatles, a été publié dans une nouvelle version le mois dernier, avec une série de matériel exclusif et inédit de l’enregistrement de l’album.