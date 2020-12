Patrick Mahomes peut faire confiance à Travis Kelce sur le terrain, mais lui fait-il confiance pour garder sa petite fille?

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, fait certainement confiance à son ailier serré Travis Kelce sur le terrain. Et ils ont les statistiques pour le prouver. La connexion Mahomes-Kelce est sans doute la meilleure de la NFL. Oui, ce sont des coéquipiers de confiance avec une chimie indéniable sur le gril. Ce sont même des amis hors du terrain. Mais Mahomes fait-il confiance à Kelce pour garder sa petite fille?

Travis Kelce et Patrick Mahomes | Jamie Squire / Getty Images

Patrick Mahomes et Brittany Matthews ont annoncé leurs fiançailles et leur grossesse en septembre

Début septembre, Mahomes était au Arrowhead Stadium de Kansas City avec ses coéquipiers pour leur cérémonie de ring du Super Bowl. Après avoir obtenu sa bague, il en a donné une à Brittany Matthews. Mahomes a posé la question le soir même dans une suite de stade de luxe remplie de roses et d’un panneau lumineux qui disait: «Veux-tu m’épouser?»

Un jour qui était censé vous célébrer, vous l’avez transformé en nous célébrer C’est toujours nous, c’est toujours vous et moi, les mots que vous avez regardés dans mes yeux et que vous m’avez dit, ne quitteront JAMAIS mon esprit! Tu as rendu cette journée parfaite, tu m’as pris tout mon souffle! JE T’AIME❤️ @PatrickMahomes pic.twitter.com/PIrptGZmmy – Bretagne Matthews (@ brittanylynne8) 2 septembre 2020

À peine quatre semaines plus tard, le couple a révélé qu’il faisait un «détour» vers l’autel. Fin septembre, Mahomes et Matthews ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant. Lors de leur soirée de révélation du sexe le mois suivant, le couple a découvert qu’ils avaient une petite fille.

Mahomes et Matthews ont publié des photos et des vidéos de leur sexe sur les réseaux sociaux mettant en vedette leurs deux chiens, Steel et Silver. Les chiens ont marché sur du papier blanc disposé sur une piste et l’ont recouvert d’empreintes de pattes roses pendant que Mahomes et Matthews célébraient la nouvelle passionnante.

Le quart-arrière et l’ailier serré des Chiefs de Kansas City « ont du karma entre eux »

Au cours des trois dernières saisons, Mahomes et Kelce sont devenus une puissance marquante sur le terrain. Ils se sont connectés sur plus de deux douzaines de passes de touché. Et ces chiffres les placent au niveau des autres grands noms de la dernière décennie – Tom Brady et Rob Gronkowski et Drew Brees et Jimmy Graham.

« Ils ont définitivement du karma entre eux », a déclaré l’entraîneur de Denver Vic Fangio à ESPN. « Ils peuvent afficher les itinéraires, et les deux sont sur la même page lorsqu’ils le font. »

Ce que Fangio appelle le karma, d’autres l’appellent la chimie. Cette connexion sur le terrain est renforcée par leur amitié loin du football. Mahomes et Kelce ont assisté ensemble à de grands événements sportifs, comme le Final Four.

Ils ont également joué ensemble des tournois de golf de célébrités. Et ils se sont présentés ensemble à un concert de Post Malone après le défilé de la victoire du Super Bowl LIV.

C’est également Kelce qui a donné à Mahomes sa «chaîne 99» Madden NFL 2020 pour signifier sa note parfaite dans le jeu vidéo. Mahomes a ensuite rendu la faveur lorsque ce fut le tour de Kelce. Les deux sont évidemment de bons amis, mais Kelce est-elle sur la liste des gardiens potentiels de Mahomes lorsque sa fille arrive?

Patrick Mahomes dit qu’il ne peut pas laisser Travis Kelce garder sa fille

Après que Mahomes et Matthews aient annoncé leur grossesse, Adam Teicher d’ESPN a interrogé le quart-arrière sur sa «liste de candidats potentiels pour la baby-sitter». Selon The Bleacher Report, Kelce n’a pas fait la coupe.

« Je dirais [Chiefs practice squad quarterback] Matt Moore ou quelqu’un comme ça qui est responsable », a déclaré Mahomes. «Je ne peux pas laisser [Kelce] ou n’importe qui [babysit]. Vous ne savez jamais ce qui se passerait.

Même s’il n’aura pas l’honneur de garder les enfants, Kelce dit qu’il recevra beaucoup d’amour et d’attention de la fille de Mahomes et Matthews.

« Qui se soucie si nous avons tous les deux besoin de supervision … Je pense que je vais recevoir beaucoup de câlins de bébé Mahomes, je ne suis pas contrarié par ça », a déclaré Kelce CBS Sports.

Ce ne sont pas seulement Mahomes et Kelce qui sont de bons amis. La petite amie de Kelce, Kayla Nicole, a assisté à la récente douche de bébé de Matthews. L’événement a eu lieu dans l’État du Texas d’origine de Mahomes et Matthews.

La future maman célébrée en famille et entre amis dans une salle couverte de ballons roses. Mahomes – qui était à Denver pour jouer les Broncos – a enregistré une vidéo qu’ils ont jouée pour sa mariée.

«J’espère que vous passez un moment formidable à votre baby shower et que c’est tout ce dont vous pourriez rêver», a déclaré Mahomes. «Tu vas être la meilleure maman de tous les temps et j’espère que je pourrai être aussi bon papa.»