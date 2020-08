Téléviseurs Qled: Les 7 Meilleurs Téléviseurs De Samsung

Les téléviseurs QLED de Samsung peuvent afficher plus de couleurs que les téléviseurs conventionnels. Les modèles haut de gamme brillent plus que les OLED et impressionnent par leur affichage de contenu HDR. Les fans de Samsung doivent se passer de Dolby Vision, sinon ces sept téléviseurs QLED des produits phares au modèle d’entrée de gamme ont beaucoup à offrir.

Samsung Q950T: perspectives dans le futur 8K

Samsung Q950T

Le Q950T est le téléviseur 8K phare de Samsung. Il offre un design “Infinity” presque sans cadre et un son basé sur les objets grâce aux multiples haut-parleurs dans le boîtier. Cela signifie que vous pouvez entendre les événements de l’image là où vous les voyez. Grâce à la couche QLED avec des nanoparticules (points quantiques), le téléviseur peut afficher de nombreuses couleurs, ce qui est important pour un bon affichage HDR.

Un câble transparent, à peine visible, relie le téléviseur à la One Connect Box, à laquelle vous pouvez connecter des appareils tels que la console de jeu et le lecteur Blu-ray. Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup de contenu 8K, le téléviseur peut mettre à l’échelle des médias de basse résolution tels que les Blu-ray et les jeux 4K à 8K.

Le Q950T illumine spécifiquement des zones d’image individuelles en utilisant une gradation locale complète, tandis que l’angle de vision ultra signifie une bonne qualité d’image même vue de côté. Grâce au système d’exploitation Tizen Smart et à l’assistant vocal Alexa intégré, le fonctionnement du téléviseur est intuitif. Les joueurs sont satisfaits de l’activation automatique du mode Jeu pendant le jeu, un panneau rapide de 120 Hertz et FreeSync garantissent que les mouvements sont affichés en douceur.

Samsung Q90T: téléviseur 4K haut de gamme

Samsung Q90T

Le Samsung Q90T sans et le Q95T avec One Connect Box sont les deux meilleurs téléviseurs 4K du fabricant. L’équipement est similaire à celui du Q950T, uniquement avec une résolution 4K au lieu de 8K. Il y a aussi un son basé sur les objets ici, de sorte qu’une barre de son séparée n’est pas absolument nécessaire, une gradation locale complète pour un éclairage précis et bien sûr des points quantiques pour un grand espace de couleurs HDR.

Des fonctionnalités de jeu pour les consoles Xbox Series X et PS5 de nouvelle génération sont également à bord, en particulier une connexion HDMI pouvant gérer la 4K à 120 Hertz, ainsi que FreeSync et le passage automatique en mode jeu. Contrairement à son prédécesseur, le Q90R, le Q90T ne désactive pas la gradation locale complète en mode jeu, ce qui améliore considérablement la qualité HDR lors des jeux.

Samsung Q90R: modèle haut de gamme de 2019

Samsung Q90R

Le Samsung Q90R de 2019 n’est pas bien pire que le successeur Q90T. Cependant, les joueurs devraient opter pour le modèle plus récent, car l’affichage HDR dans les jeux est meilleur grâce à la gradation locale complète activée en mode jeu avec le Q90T. Après tout, le Q90R peut déjà gérer 4K à 120 Hertz via l’une des connexions HDMI, et FreeSync pour des mouvements fluides est également disponible. Le Q90R offre plus de zones de gradation que le Q90T, ce qui peut entraîner un éclairage plus précis.

Les cinéphiles bénéficient de l’affichage lumineux et coloré des films et séries HDR. Il n’y a pas de son basé sur des objets sur le modèle 2019, mais la qualité sonore est toujours bonne pour un téléviseur. Grâce à l’angle de vision ultra, le Q90R est également adapté pour une vision latérale; l’image conserve sa haute qualité.

Samsung Q85R: presque le produit phare pour peu d’argent

Par rapport au Q70R, le Samsung Q85R a plus de zones de gradation et est livré avec la One Connect Box pour une gestion des câbles discrète. Le Q85R est presque aussi bon que le Q90R, mais coûte nettement moins cher. Et grâce à l’angle de vision ultra, il offre une bonne image sous différents angles. Les joueurs sont satisfaits de 120 Hertz avec Full HD et QHD, mais la connexion HDMI avec une résolution 4K à 120 Hertz est réservée aux modèles haut de gamme Q90R et Q90T. Le Q85R dispose également de FreeSync, qui est également très adapté aux films et séries HDR grâce à ses nombreuses couleurs et sa luminosité élevée.

Samsung Q80T: modèle phare de la classe moyenne

Samsung Q80T

Étrange mais vrai: le Samsung Q80T peut être considéré comme le successeur du Q70R. Cependant, grâce à l’angle de vision ultra, il offre une image stable de côté. La gradation locale doit se contenter de moins de zones d’éclairage qu’avec le Q85R. De plus, le téléviseur ne brille pas aussi fort que les alternatives plus chères. Après tout: une connexion HDMI peut lire du contenu 4K comme certains jeux pour Xbox Series X et PS5 avec 120 images par seconde en douceur, FreeSync assure un affichage fluide des jeux.

Samsung Q70R: un bon téléviseur gamer bon marché

Samsung Q70R

Le Samsung Q70R se passe de l’Ultra Angle de vision et est donc moins adapté à la soirée cinéma en grands groupes. L’image a l’air un peu délavée sur le côté. Sinon, le téléviseur peut faire valoir de nombreux arguments. Il existe une gradation locale complète pour un éclairage très précis et des points quantiques pour de nombreuses couleurs, les joueurs peuvent s’attendre à une résolution de 120 Hertz jusqu’à QHD. Le Q70R maîtrise également FreeSync pour une image sans erreur lors des jeux. Le téléviseur est particulièrement populaire auprès des joueurs sur console car il coûte peu pour les fonctionnalités qu’il offre.

Samsung Q60R: l’entrée de gamme QLED

Samsung Q60R

Le Samsung Q60R est bien meilleur que le nouveau Q60T et est maintenant assez bon marché. D’une taille de 55 pouces, il dispose d’un écran 120 Hertz qui peut améliorer l’affichage des images en mouvement dans les jeux, mais aussi les films. Grâce à QLED, le Q60R affiche de nombreuses couleurs, et le contenu HDR en profite. Cependant, l’appareil n’est pas trop lumineux et n’utilise pas la gradation locale complète. Comme le meilleur Q70R, le Q60R est également populaire en tant que téléviseur FreeSync peu coûteux pour la salle de jeux.