La stratégie de Sam Heughan pour jouer dans Outlander

Depuis que Sam Heughan joue Jamie Fraser dans Étranger, sa carrière a été dirigée vers le haut. Pour ce personnage, l’acteur doit faire face à un propriétaire terrien écossais plus âgé des Highlands et aussi à une idole qui se met en quatre pour sa famille et sa femme. Et c’est cette personnalité qui a fait tomber amoureux des milliers de fans.

Jamie Fraser se met en quatre pour sa famille. Photo : (Starz Play)



A tel point qu’à l’heure actuelle, Sam Heughan Il est l’un des acteurs les plus recherchés en termes de productions. Même s’il fait toujours partie de Étranger Et l’année prochaine, il lancera la sixième saison alors qu’il filmera la septième, il a déjà plusieurs projets à son programme qui, en fait, deux font partie de Netflix.

Pourtant, malgré la croissance de Heughan, son rôle de Jamie est déjà emblématique et légendaire dans sa vie. De plus, c’est ce même personnage qui l’a également poussé à conduire. Hommes en kilt avec Graham McTavish. En fait, il est probable que Étranger être l’un des emplois que l’interprète s’efforçait d’exercer le plus.







En effet, en plus de travailler dur pour obtenir le succès de la série, il a également dit un mensonge blanc pour être choisi pour la production. Est-ce que le fait que Diana Gabaldón ne le veuille pas n’était pas un point en faveur aux yeux des sélectionneurs, alors il a trouvé un moyen d’avoir quelque chose que personne d’autre n’avait.

Jamie Fraser, un homme du 18ème siècle, n’avait pas le privilège de conduire une voiture, les chevaux étaient donc son seul moyen de mobilité. Et, quelque chose que l’acteur qui jouerait le protagoniste devait savoir était de savoir monter, un détail que Heughan n’a pas manqué et, lors de la première rencontre avec la production, il a assuré qu’il le savait parfaitement.

Jamie et Claire à cheval. Photo : (Starz Play)



Mais apparemment ce n’était pas tout ce qu’il a dit Sam HeughanAu lieu de cela, a-t-il récemment avoué, il a menti sur le fait d’avoir été élevé dans une ferme et de monter à cheval depuis son enfance. Cependant, cela a très bien fonctionné pour lui car, maintenant, il a non seulement appris à être à cheval, mais il se sent également en sécurité lorsqu’il a une scène avec, par exemple, Sleepy, son partenaire de la première saison.