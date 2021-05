L’anatomie de Grey est l’une des fictions télévisées les plus populaires de l’histoire, qui en est actuellement à sa 17e saison. Ici, nous vous avons déjà dit quel est le secret de son succès pour rester dans le temps, et il continuera de la même manière, car il a été renouvelé pour une livraison 18. Cela fait plusieurs années, de nombreux épisodes et ici nous vous apportons la liste des 10 meilleurs, selon les notes IMDb. Épingle de sûreté!

+ Les 10 meilleurs épisodes de Grey’s Anatomy selon IMDb

10 | Quelle différence une journée fait

Chapitre: 22 – Saison: 5

Parcelle: Un accident de voiture impliquant des étudiants en route pour leur diplôme universitaire fait des ravages sur les résidents des salles d’urgence, le cadeau de mariage de Derek convient particulièrement à Meredith, même si la supervision ne l’est pas. Pendant ce temps, le retour de Denny oblige Derek et Bailey à rechercher la cause, et les résultats changeront l’issue de la journée.







9 | L’obscurité était la nuit

Chapitre: 9 – Saison: 8

Parcelle: Teddy est appelé pour un autre cas, alors qu’Henry est amené pour une intervention chirurgicale.







8 | Peur de l’inconnu)

Chapitre: 24 – Saison: dix

Parcelle: Cristina doit bientôt se rendre à Zurich, mais elle n’est pas prête à abandonner sa vie à Seattle. La peur court dans tout l’hôpital lorsqu’une explosion dans un centre commercial provoque une situation de blessés massifs.







7 | Le son du silence

Chapitre: 9 – Saison: 12

Parcelle: Meredith est attaquée par une patiente et Penny la trouve blessée. Le personnel du Grey Sloan Memorial est aux côtés de Meredith pour tenter de lui sauver la vie.







6 | C’est la fin du monde

Chapitre: 16 – Saison: deux

Parcelle: La vie de tout le monde dans la salle d’opération est menacée lorsqu’un patient est admis avec une bombe à l’intérieur, et une jeune ambulancier avec son bras à l’intérieur de la cavité est la seule chose qui l’empêche d’exploser.







5 | Comme nous le savons

Chapitre: 17 – Saison: deux

Parcelle: Alors que l’homme avec la bombe logée dans sa poitrine reste dans la salle d’opération de Burke avec la main de Meredith dans la cavité, le mari blessé de Bailey reste chez Derek. Pendant ce temps, le chagrin de Bailey met son bébé à naître en danger.







4 | Silencieux toutes ces années

Chapitre: 19 – Saison: quinze

Parcelle: Lorsqu’un traumatisé arrive à Grey Sloan, il force Jo à affronter son passé. Pendant ce temps, Bailey et Ben doivent parler à Tuck de leurs fréquentations.







3 | Maintenant ou jamais

Chapitre: 24 – Saison: 5

Parcelle: Les problèmes de mémoire d’Izzie font paniquer Alex, l’équipe s’occupe d’un John Doe qui a été heurté par un bus, Bailey reconsidère sa bourse de pédiatrie et l’hôpital subit des pertes.







2 | La mort et tous ses amis

Chapitre: 24 – Saison: 6

Parcelle: Les compétences chirurgicales de Cristina et Meredith sont mises à rude épreuve.







1 | Sanctuaire

Chapitre: 2. 3 – Saison: 6

Parcelle: Le Seattle Grace Hospital est frappé par une crise pas comme les autres dans son histoire.