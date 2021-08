Une femme emmène l’amant de son mari infidèle dans une promenade de honte

Eh bien, quelqu’un est un fan de la Le Trône de Fer Scène de la marche de la honte.

Et une femme a semblé pousser sa fangirl à un nouvel extrême après avoir découvert que son mari la trompait.

En 2017, une épouse de Cubatao, Sao Paulo, au Brésil, a surpris son mari infidèle au lit avec une jeune femme de 20 ans.

Avant de déchirer tous ses vêtements, la femme méprisée a coupé quelques cheveux de la maîtresse effrayée.

Mais cela ne suffisait pas.

L’épouse anonyme a traîné la jeune femme hors de l’appartement de son amie, où elle a suivi son mari, et l’a promenée dans la rue devant une rangée d’appartements et un public croissant.

Est-ce que quelqu’un d’autre entend le tintement d’une cloche et le mot « honte » se répéter encore et encore ? Juste moi?

Les fils adolescents du couple (enfin, maintenant ex-couple) ont enregistré tout le fiasco alors qu’ils incitaient les gens à regarder.

La famille et les amis ont partagé la vidéo sur les réseaux sociaux (apparemment, n’y trouvant rien de mal ?), ce qui a suscité de nombreuses plaintes auprès de la police.

La femme a posté sur ses réseaux sociaux : « Je me fous de ce qu’ils pensent ou cessent de penser.

Je vais vous montrer comment gérer les traîtres d’un homme marié. Je viens d’avoir cette salope avec mon mari, ex-mari d’aujourd’hui.

La jeune femme a ensuite été récupérée par le mari infidèle, qui avait eu trop peur d’intervenir lors de l’attaque vicieuse de sa femme contre sa maîtresse (ce type a l’air d’un vrai gagnant, non ?) et l’a aidée à trouver ses vêtements.

Bien que la police de Sao Paolo ait ouvert une enquête après l’attaque pour retrouver la jeune femme, elle s’est finalement rendue seule à un poste pour faire une déclaration sur l’incident.

Selon la jeune femme, qui a été amenée au commissariat par sa sœur pour faire la déposition, le mari avait affirmé être célibataire et ils étaient ensemble depuis 5 mois.

L’agresseur présumé, AKA l’épouse très en colère, a été arrêté pour suspicion de menace, de blessures corporelles, de blessures, de diffamation, de crime d’intolérance, de violence contre les femmes et de torture.

Si elle est inculpée et condamnée, elle risque jusqu’à 10 ans de prison.

Au poste de police régional de Cubatao, un porte-parole a déclaré que l’attaque présumée avait été interrogée et que le siège de la police enquêtait sur l’affaire.

Alors, les amis, quelle leçon avons-nous apprise aujourd’hui ? Les femmes du Brésil ne sont pas une blague.

Gardez vos déchets dans votre coffre et arrêtez de déconner.

Aussi, n’ayez peut-être pas de liaison en sortant avec une femme brésilienne.

Liza Walters est une écrivaine qui couvre l’astrologie, la culture pop et les sujets relationnels. Elle a été présentée dans Today, BUST Magazine, Ravishly, et plus encore.