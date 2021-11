Bruce Campbell insiste sur le fait qu’il a fini de jouer à Ash : je n’ai rien d’autre à donner

Trois saisons de Ash contre Evil Dead ont repoussé les limites de Bruce Campbell et il a l’impression qu’il n’a plus rien à donner à Ash Williams.

Les Evil Dead la franchise perdure avec la suite à venir Evil Dead Rise, mais ne pariez pas sur le retour d’Ash Williams pour accélérer à nouveau la tronçonneuse. Campbell est toujours impliqué dans la série car il sera producteur du nouveau film, mais il a déjà clairement indiqué qu’il n’apparaîtrait pas en tant que Ash. Dans une nouvelle interview avec Collider, l’homme de 63 ans a expliqué pourquoi.

« J’en ai fini de jouer à Ash, donc cela détermine en grande partie où nous allons avec la franchise sans ce personnage, mais il y a plus d’histoires quelle que soit la phrase clichée, j’ai tout laissé sur table. Je n’ai rien d’autre à donner. Les trois saisons [of Ash vs. Evil Dead] ont été les saisons les plus longues de ma vie. Si vous voyiez les e-mails implorant divers réalisateurs qui disaient : « Hé, mon genou ne fonctionne pas bien. Attention à demain. Ayons le cascadeur à proximité. Hé, je ne peux plus courir. C’était juste une lutte physique sans fin.

Tournage Cendre contre. Evil Dead était un peu épuisant pour Bruce Campbell, mais il est toujours heureux de l’opportunité. Cela lui a donné une chance de boucler sa carrière en appliquant toutes ses connaissances d’acteur au personnage qui l’a rendu célèbre pour la première fois. Parce qu’ils savaient que la fin approchait, la fin de Ash contre Evil Dead a également été écrit pour conclure l’histoire d’Ash, et Campbell se sent très satisfait de mettre un arc sur sa course dans le rôle à ce stade.

« Je suis vraiment content que nous l’ayons fait parce que nous avons vu la maison d’Ash, nous sommes allés dans sa chambre, nous avons rencontré ses copines, nous avons rencontré sa fille que nous n’avons jamais su qu’il avait et qu’il n’a jamais su qu’il avait, et nous avons rencontré son père, joué par les grands Lee Majors. J’ai l’impression que nous avons vraiment appuyé sur tous les boutons et qu’il a accompli son destin écrit dans cet ancien livre. Il était le gars destiné à vaincre le mal dans le passé, le présent et le futur, et il a décollé avec un poussin robot chaud à la fin pour aller frapper dans le futur. De quoi d’autres avez-vous besoin? Nous savions que les notes étaient mauvaises. Nous savions, au début de la saison dernière, que nous devions mettre un terme parce que nous ne pensions pas que Starz allait nous relancer et nous avions raison. Alors, Dieu merci, nous l’avons fait.

Nous ne reverrons peut-être jamais Bruce Campbell dans le rôle d’Ash, du moins pas sous forme d’action réelle, mais il n’en a pas encore tout à fait fini avec le genre d’horreur. Il joue dans le nouveau film d’horreur des Fêtes Vendredi noir en tant que gérant de magasin luttant pour sa vie lorsque des monstres attaquent la nuit de Thanksgiving. Même quand il n’est pas Ash, Campbell divertit toujours et le film vaut vraiment le détour pour tout fan.

Campbell a également fait ses débuts en tant que rock star vieillissante aux côtés de Peter Gallagher en tant qu’ancien duo de rock se reconstituant pendant la période des fêtes pour le film Hallmark Christmas. Une nuit de décembre. L’acteur peut également être vu dans un caméo pour un rôle mystère dans la prochaine suite de Marvel Docteur Strange dans le multivers de la folie. Vous pouvez lire l’interview complète du groovy sur Collider.





