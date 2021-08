Guide: Spyro: Reignited Trilogy Guide – Procédure pas à pas de tous les objets de collection et comment jouer

Spyro: Reignited Trilogy est un excellent remake PlayStation 4 des trois jeux Spyro originaux dont vous vous souvenez de la PS1. Nous adorons ce package rétro, lui attribuant un 8/10 dans notre avis. Dans ce Spyro: Guide de la trilogie régénérée, nous vous proposerons tout ce que tu as besoin de savoir sur les jeux. Nous avons des guides pas à pas pour savoir où trouver toutes les statues de dragon, tous les points de compétence dans chaque jeu et comment battre tous les boss. Il y a beaucoup plus à découvrir ci-dessous, comme comment débloquer tous les trophées et obtenir le Platine, des conseils pour les débutants, et plus encore.

Sur cette page: Spyro: Reignited Trilogy Guide – Procédure pas à pas pour tous les objets de collection Spyro: Reignited Trilogy Guide – Astuces Spyro: Reignited Trilogy Guide – Boss, ennemis et autres informations utiles Spyro: Reignited Trilogy Guide – Comment jouer

Spyro: Reignited Trilogy Guide – Procédure pas à pas pour tous les objets de collection

En tant que jeu de plateforme 3D, Spyro: Reignited Trilogy propose de nombreux objets de collection, notamment des statues de dragon et des points de compétence. Dans cette partie de notre guide, nous allons vous dire comment et où trouver tous les objets de collection dont vous avez besoin.

Tous les points de compétence dans Spyro : Reignited Trilogy

Vous trouverez ci-dessous nos guides qui expliquent comment obtenir tous les points de compétence dans Spyro 1, 2 et 3.

Toutes les statues de dragon et les œufs de dragon dans Spyro 1

Spyro 1, simplement nommé Spyro le dragon, possède ses propres objets de collection uniques, notamment des statues de dragon et des œufs de dragon. Vous trouverez ci-dessous nos guides pour savoir où trouver tout cela.

Spyro: Reignited Trilogy Guide – Astuces

En tant que remake d’anciens jeux PS1, Spyro: Reignited Trilogy propose quelques codes de triche. Les anciennes astuces fonctionnent-elles avec ces nouvelles versions ? Y a-t-il de nouveaux codes de triche ? Suivez le lien ci-dessous pour le récapitulatif complet des astuces de Spyro: Reignited Trilogy.

Spyro: Reignited Trilogy Cheats – Tous les codes de triche, ce qu’ils font et comment les utiliser

Spyro: Reignited Trilogy Guide – Boss, ennemis et autres informations utiles

Dans cette partie du guide, nous avons des informations utiles que les nouveaux joueurs devraient trouver à portée de main lorsqu’ils se familiariseront avec Spyro: Reignited Trilogy. Si vous cherchez comment battre chaque combat de boss ou comment nourrir Sparx avec des papillons, regardez ci-dessous quelques guides généraux.

Spyro: Reignited Trilogy Guide – Comment jouer

Dans cette section du guide, nous passerons en revue quelques trucs et astuces pour les débutants qui pourraient découvrir les jeux Spyro.

Capacités de Spyro

Dans Spyro 1, 2 et 3, Spyro dispose de quelques manœuvres fondamentales que vous utiliserez à bon escient lors de l’exploration de chaque partie.

Souffle de feu: En tant que dragon, Spyro peut cracher des flammes avec le bouton cercle. Cette attaque est utilisée pour vaincre la plupart des ennemis dans les trois jeux.

Charger: En maintenant Square enfoncé, Spyro baissera la tête et chargera vers l’avant. Non seulement cela est utile pour éliminer les ennemis, mais cela vous permet également de vous déplacer beaucoup plus rapidement et est nécessaire pour éviter certaines attaques ou certains dangers.

Sauter et glisser : Spyro peut sauter avec X, comme vous vous en doutez, mais il est capable de plus que cela. Tout d’abord, en maintenant le bouton X enfoncé, il sautera plus haut que si vous appuyez simplement dessus. Deuxièmement, si vous appuyez à nouveau sur X dans les airs, Spyro commencera à planer. Il s’agit d’un mouvement crucial que vous utiliserez beaucoup pour franchir les lacunes, voyager vers des plates-formes éloignées, et plus encore.

Dans le premier jeu, en appuyant sur Triangle pendant un plané, Spyro se déroulera. Cependant, dans Spyro 2 et 3, appuyer sur triangle pendant un plané le fera planer brièvement, donnant à Spyro un peu plus de hauteur et de distance.

Gemmes

Les gemmes sont partout dans les jeux Spyro. Aussi appelés trésor, ces bijoux multicolores sont comme les bagues de Sonic, ou les pièces de Mario. Cependant, nous vous encourageons à collecter autant de gemmes que possible, car elles comptent pour le niveau d’achèvement de chaque partie. Si vous voulez terminer à 100% Spyro 1, 2 et 3, vous devrez aspirer chaque dernier joyau de la trilogie Reignited.

Cela signifie que vous devrez chercher en haut et en bas pour tous les trouver. Cela vaut la peine de regarder dans tous les coins et recoins, car il y a de fortes chances qu’il y ait quelques pierres précieuses ou un coffre au trésor diaboliquement caché. Les ennemis laisseront souvent tomber des pierres précieuses lorsqu’ils seront vaincus également, alors assurez-vous d’éliminer toutes les menaces pour obtenir le nombre maximum de pierres précieuses à chaque étape.

Dans Spyro 2 : Ripto’s Rage ! et Spyro : Year of the Dragon, un personnage nommé Moneybags demandera des gemmes afin de progresser dans le jeu, il est donc essentiel d’en trouver le plus possible.

Heureusement, votre meilleur ami Sparx peut vous aider à trouver tous les trésors. Cliquez sur le bouton L3 et il vous indiquera la gemme la plus proche.

Coffres au trésor

Il existe de nombreux types de coffres au trésor dans Spyro 1, 2 et 3. La plupart d’entre eux peuvent être facilement ouverts en les enflammant ou en les chargeant, mais certains sont un peu plus délicats. Ceux avec un cadenas à l’avant auront besoin d’une clé pour s’ouvrir, tandis que certains ne peuvent être ouverts qu’en tirant des projectiles uniques sur eux. Les moyens d’ouvrir chaque type de coffre seront disponibles au même niveau, alors ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas comment en ouvrir un – continuez à explorer.

Sparx

Nous avons un dédié Guide Sparx la libellule, mais cela vaut la peine de le répéter ici. Sparx est la petite libellule qui suit Spyro tout au long de ses aventures. Il agit essentiellement comme votre barre de santé, changeant de couleur au fur et à mesure que vous subissez des dégâts. Quand il est en or, vous êtes en pleine santé, mais il deviendra bleu, puis vert, puis disparaîtra complètement lorsque vous prendrez des coups. Si vous prenez un coup quand Sparx n’est pas là, vous perdrez une vie.

Pour reconstituer Sparx (et donc votre santé), vous devez le nourrir de papillons. Vous pouvez le faire en tuant des ennemis « fourrages ». La plupart des niveaux ont leur propre variété de fourrage, mais le premier exemple que vous rencontrez est le mouton dans le monde d’origine des Artisans. Lorsqu’un ennemi fourrager est abattu, un papillon apparaîtra et Sparx le mangera, augmentant ainsi votre santé d’un point. Tous les 10 papillons qu’il consomme, un bleu apparaît, ce qui le rend en pleine santé et donne à Spyro une vie supplémentaire. Gardez-le en parfait état pour que Spyro continue de fonctionner !

Et, comme indiqué ci-dessus, il peut vous aider à trouver ces pierres précieuses. Cliquez sur le stick analogique gauche et il vous indiquera la gemme la plus proche.

Mini-carte

Spyro : Reignited Trilogy vous permet d’activer une mini-carte qui montre la disposition du niveau actuel et la position de Spyro. Il apparaît dans le coin inférieur gauche et fonctionne sur les trois titres. Pour les nouveaux joueurs qui pourraient avoir du mal à naviguer sur certaines des étapes les plus difficiles ou les plus grandes, cela pourrait être une option utile.

Pour activer la fonction de mini-carte, ouvrez le menu Pause et allez dans Options. Vous verrez « Map : Off » en bas. Pour activer la mini-carte, mettez simplement l’option en surbrillance et appuyez sur X. Reprenez le jeu et la carte s’affichera en bas à gauche après une seconde ou deux.

C’est tout ce que nous avons pour notre Spyro: Guide de la trilogie régénérée sur PS4. Avez-vous apprécié cette trilogie refaite de jeux de plateforme ? Quel jeu est votre préféré ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.