Premier aperçu de Fortnite : le chapitre 3 fuit avant son annonce

Sonoff Basiczbr3 Zigbee Diy Smart Switch Sans Fil A Distance Module De Commande Commutateurs Compatible Avec Alexa Smartthings Hub Pour Smart Home

Aperçu: Sonoff BASICZBR3 est le premier Sonoff ZigBee DIY Smart Switch que le hub se connecte pour contrôler tous les appareils connectés via SmartThing APP sur les téléphones iOS / Android dans les chambres d'accès, des scènes, des membres ou mode automatisations pour construire une maison intelligente. De façon transparente compatible avec les plates-formes Amazon Alexa y compris ZE39KL Echo Plus, Echo Studio DW84JL 2nd Gen Echo Show & L9D29R 2nd Gen Echo Plus, apparier directement avec commutateur intelligent ZigBee via votre voix, dites: « Alexa, dispositif trouver » et see.Plus, plus des conditions de déclenchement comme le calendrier, l'appareil, l'emplacement et l'alarme peut être utilisé pour fabriquer des appareils connectés avec interrupteur ZigBee smart activé ou inactivé. Suivez Sonoff ZigBee Smart Switch pour démarrer votre nouveau voyage intelligent à la maison! Traits: * APP contrôle à distance, faciliter la vie: Activer / désactiver l'appareil connecté avec votre