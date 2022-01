La star du pacificateur John Cena a été « rejetée » par Marvel plusieurs fois

Après s’être fait connaître comme l’un des lutteurs professionnels les plus accomplis de la WWE, John Cena travaille sur sa deuxième carrière en tant que star hollywoodienne. Il est ces jours-ci à l’affiche de la nouvelle série Pacificateur sur HBO Max, une émission faisant partie du DCEU qui dépeint Cena comme un super-vilain distant qui se considère comme un héros. Le rôle semble fait sur mesure pour Cena en raison de la façon dont il l’a bien compris, mais les cuivres de Marvel n’ont pas vu le même potentiel chez l’acteur.

S’adressant à Josh Horowitz sur le pocast Happy Sad Confused, Cena a révélé qu’il avait essayé plusieurs films Marvel, mais cela n’a jamais semblé fonctionner pour lui. L’un de ces rôles aurait été celui de Cable dans Deadpool 2, la partie qui a fini par revenir à l’acteur de Thanos Josh Brolin. Comme l’explique Cena, il espérait également décrocher la tête de Shazam ! avant ce casting, il était également allé à Zachary Levi. De l’entretien:

« Je ne peux pas vous dire pour combien de rôles de super-héros j’ai été rejeté. Shazam ! en est certainement un. Il y a eu un bref essai dans l’univers de Deadpool, un rejet… Shazam était Dikembe Mutumbo. Il y en avait quelques-uns dans Marvel. univers, rejeté. Mais vous savez, j’ai continué à essayer.

Peut-être que les chefs de studio de Warner Bros. n’ont peut-être pas été aussi enthousiastes à l’idée de faire venir Cena pour le DCEU non plus, car il n’était apparemment pas le tout premier choix pour Peacemaker. Comme l’explique Cena, son casting vient d’arriver après une rencontre inattendue avec James Gunn pour La brigade suicide.

« Les bas font monter les hauts. Et ce qui est fou, c’est que je n’étais pas le premier sur la liste pour Peacemaker. James avait une longue liste, et c’est arrivé par accident aussi. Il se dit: » Hé, je suis à Atlanta , j’aimerais juste venir te parler une seconde.’ Nous nous sommes assis dans son bureau de pré-production, qui ressemblait littéralement à un quartier général de guerre où vous pouviez voir tout le film sur des affiches enregistrées autour de son bureau, et il a commencé à parler de Peacemaker, et il s’est dit : ‘Je pense que tu devrais le faire. ‘ »

John Cena brille dans le DCEU, mais rejoindra-t-il jamais le MCU ?





John Cena a taquiné qu’il était prêt à faire plus de saisons de Pacificateur, il pourrait donc rester dans le DCEU pendant un certain temps encore. Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas faire ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel. Il a peut-être été rejeté dans le passé pour d’autres rôles, mais les studios doivent certainement remarquer l’acclamation que Cena obtient pour La brigade suicide et Pacificateur.

Un rôle que de nombreux fans de Marvel aimeraient voir jouer Cena est Ben Grimm, alias The Thing, dans le Les quatre Fantastiques redémarrer. L’acteur a même confirmé que ce serait quelque chose qu’il est prêt à essayer, mais rien n’indique qu’il soit en lice pour le rôle aux studios Marvel. Compte tenu de la quantité de contenu qui continue de sortir pour les deux théâtres et sur Disney +, cependant, il doit sûrement y avoir la partie parfaite pour Cena quelque part dans le MCU.

Pour l’instant, ous pouvez voir John Cena dans Pacificateur qui est maintenant diffusé sur HBO Max.





