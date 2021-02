Nouvelle DS 4 dévoilée. Sophistication et confort pour rivaliser avec les Allemands

Désormais intégré à la constellation Stellantis, DS Automobiles souhaite être à la hauteur du positionnement premium dont il jouissait au sein du Groupe PSA et promet de rester dans la nouvelle organisation, à commencer par la nouvelle DS 4. Un hybride (à plusieurs niveaux) de lignes audacieuses qui se situe quelque part à mi-chemin entre le traditionnel hayon (deux volumes et cinq portes) et le SUV le plus populaire et le plus costaud.

La nouvelle DS 4 s’inscrit dans une évolution substantielle de la plateforme EMP2 (la même que la Peugeot 308/3008, par exemple), et se décline en trois versions, toujours 4,40 m de long, 1,83 m de large et 1,47 m de haut. Et, quelle que soit la version, une capacité de 430 l de bagages, au-dessus de ses rivaux potentiels.

En plus de la version «normale», il y a le Cross, qui, entre autres, a un style inspiré de l’univers SUV et est livré avec des barres de toit, une traction optimisée pour le sable, la neige et la boue, ainsi que l’aide dans les plus raides descentes. La gamme Performance est la plus dynamique visuellement.

L’EMP2 reformulé a donné au nouveau modèle un ensemble de proportions différent de celui qu’il y avait. Il a permis d’abaisser le capot, de rentrer les montants A et de faire croître les roues jusqu’à 720 mm de diamètre. Ce qui se traduit par des roues jusqu’à 20 « , la plupart des versions étant livrées en standard avec des roues de 19 ».

Le grand diamètre n’implique pas moins d’efficacité aérodynamique ou une plus grande consommation de carburant (et, par conséquent, des émissions), explique DS Automobiles, en utilisant des pneus plus étroits et des inserts d’éléments aérodynamiques dans les jantes. Il promet également un dynamisme élevé, les nouvelles roues étant 10% plus légères (1,5 kg par roue).

Luxe à la française

Avec le temps, le luxe sous la forme d’une voiture n’est plus le privilège exclusif des segments de marché supérieurs, et même les modèles du soi-disant «segment Golf» offrent déjà des avantages qui, relativement récemment, étaient le privilège exclusif de une Mercedes-Benz Classe S ou similaire.

La nouvelle DS 4 montre à nouveau que c’est vrai lorsqu’elle se positionne face à des véhicules allemands compétents de cette classe, comme la BMW Série 1, l’Audi A3 et la Mercedes-Benz Classe A.

Le luxe «à la française» commence par des couleurs de carrosserie très spéciales – il existe sept couleurs disponibles – comme l’or ou le bronze, qui a mis quelques années à atteindre un point de maturation qui a permis à la teinte d’être précisément celle-ci, à partir de la zone de la calandre avant au pare-chocs arrière.

Il reste dans l’intérieur élégant, où il y a un système de climatisation avec des ouvertures de ventilation très compactes et des lames «invisibles» qui assurent un design plus élégant, en plus de permettre au flux d’air d’être dirigé de haut en bas avec plus de précision. Et surtout, parce qu’il est compact, selon DS, il peut être positionné «très discrètement» sur le tableau de bord.

Notre attention est désormais détournée vers le choix des matériaux, avec différents types de cuir, Alcantara et des notes décoratives qui peuvent aller du bois à la fibre de carbone forgée, selon la version ou l’environnement choisi. L’intérieur peut encore être bi-ton. Selon le fabricant, le DS 4 est composé à 94% de matériaux recyclables et à 85% de pièces recyclables. Par exemple, le tableau de bord est en grande partie fait de chanvre, en particulier dans la zone qui n’est pas visible.

Mais la sophistication technologique au service du confort et de la sécurité n’est pas en reste.

Un exemple est le système d’amortissement piloté et contrôlé par caméra qui fait ses débuts dans ce segment de marché: une caméra derrière le pare-brise et quatre capteurs d’inclinaison et accéléromètres fournissent des données sur l’état de la route devant le véhicule et sur tous les mouvements de la voiture (virage angle, freins, vitesse, etc.). Ensuite, un ordinateur traite les informations en temps réel et contrôle chaque roue individuellement afin que l’amortissement soit continuellement ajusté de la meilleure façon possible, avec les avantages qui en découlent en termes de confort et d’efficacité de comportement.

La première voiture à avoir un système similaire a été la Mercedes Classe S (le «Magic Body Control»), qui a commencé à se vendre en supplément à un prix d’environ 5250 euros, mais le montant que les Français demanderont pour ce «raffinement de méchanceté »n’a pas encore été libérée et devrait être en dessous de ce niveau.

Les phares de la nouvelle DS 4 ont également été travaillés, ils sont particulièrement étroits et se composent de trois modules LED de chaque côté.

Le module interne contient les lumières minimales, la centrale peut pivoter jusqu’à un angle de 33,5º pour fonctionner comme un faisceau de lumière en courbe, selon le champ de vision et éclairant les extrémités de la route. Le module extérieur est divisé en 15 segments qui peuvent être activés ou désactivés indépendamment les uns des autres en fonction des conditions de conduite.

Tous les phares s’adaptent aux circonstances avec cinq modes prédéfinis: ville, campagne, autoroute, intempéries et brouillard. Et la nouvelle DS 4 peut être conduite avec les feux de route allumés (avec une portée de 300 m) sans enchaîner d’autres conducteurs. Il convient également de noter que le feu de jour se compose de 98 LED – la signature lumineuse verticale est inspirée de concept DS Aero Sport Lounge et incorpore les clignotants – et que les feux arrière sont gravés au laser.

Technologie améliorée

Le système d’assistance à la conduite DS 4 permet une conduite semi-autonome de niveau 2 (DS Drive Assist 2.0). Grâce à des capteurs, caméras et radar, le véhicule est positionné plus précisément dans sa voie et, selon DS, il permet également de dépasser de manière semi-autonome et d’ajuster la vitesse dans une courbe.

Une caméra infrarouge, sur la grille du radiateur, détecte la proximité des piétons et des animaux (jusqu’à 200 m devant la voiture et même la nuit et par mauvais temps) et informe le conducteur via le affichage tête haute.

Celui-ci, appelé DS Extended Head-Up Display, dont les ingénieurs français sont particulièrement fiers, projette l’information non pas sur le pare-brise, mais « sur la route elle-même », ce qui se traduit par une expérience de navigation complètement nouvelle (encore une fois, c’était le récent S- Classe pour être la première voiture à faire quelque chose de similaire, ce qui est remarquable étant donné que Mercedes arrive toujours sur le marché).

La projection, d’une diagonale de 21 ″, montre la vitesse, les messages d’alerte, les systèmes d’assistance à la conduite, la navigation et même le morceau de musique en cours d’écoute: grâce à une illusion d’optique, les données sont affichées à environ quatre mètres devant le pare-brise, en le champ de vision direct du conducteur, qui permet de détourner encore moins l’attention de la route.

Nous pouvons interagir avec le système d’infodivertissement, le DS Iris System, via un écran tactile de 10 pouces, par la voix et les gestes. Dans ce dernier cas, la DS Smart Touch, se compose d’un écran supplémentaire situé sur la console centrale où nous utilisons nos doigts pour interagir avec elle. Non seulement nous pouvons le préprogrammer avec nos fonctionnalités préférées, mais, tout comme l’écran d’un smartphone, il reconnaît les mouvements comme le zoom avant et arrière et est même capable de reconnaître l’écriture manuscrite.

De plus en plus normal, le DS Iris System peut également être mis à jour «over the air» via nuage (un nuage).

DS 4 Cross

Hybride brancher oui, électrique non

Quant aux moteurs, il y aura quatre unités essence et diesel et un hybride brancher. Appelé E-Tense, il s’agit d’un groupe turbo, quatre cylindres de 1,6 l de 180 ch et 300 Nm, combiné à un moteur électrique de 110 ch (80 kW) avec 320 Nm de couple et à la célèbre boîte de vitesses automatique à huit rapports e-EAT8 (transmission uniquement disponible). Les performances maximales du système sont de 225 ch et 360 Nm et avec une capacité de batterie de 12,4 kWh, il sera possible d’avoir une autonomie 100% électrique supérieure à 50 kilomètres.

L’absence de variante 100% électrique se justifie par l’utilisation de l’EMP2 qui, contrairement au CMP utilisé dans des modèles comme la Peugeot 2008 ou la Citroën C4, ne le permet pas. Il faudra attendre une nouvelle génération de modèles basés sur le nouvel eVMP.

Les moteurs restants annoncés sont PureTech avec 130 ch, 180 ch et 225 ch, essence; et un seul moteur diesel, Blue HDI, de 130 ch. La seule transmission disponible sera automatique à huit rapports.

Quand arrive?

La nouvelle DS 4 devrait arriver au quatrième trimestre 2021, sans préciser de date ni de prix précis.