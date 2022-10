« Sagrada Familia », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« La Sainte Famille”, Série Netflix espagnole créé par Manolo Caro (« La maison des fleurs », « Quelqu’un doit mourir » et « Il était une fois… mais pas plus »), il n’est sorti sur Netflix que le 14 octobre 2022, mais les utilisateurs du populaire plateforme de streaming demandent déjà un deuxième versement.

Le drame qui a un casting principal composé de Najwa Nimri, Alba Flores, Macarena Gómez, Carla Campra, Iván Pellicer, Ella Kweku, Álex García et Álvaro Rico raconte l’histoire d’une famille avec un terrible secret qui essaie de commencer une nouvelle vie à Madrid.

Cependant, les nouvelles relations compliquent ses projets, surtout après l’arrivée de Caterina et Germán, un couple qui cache aussi quelque chose. Malgré leurs efforts, Gloria et sa famille ne peuvent échapper à leur passé. Ensuite, Y aura-t-il une deuxième saison de « La Sainte Famille” ?

« SAGRADA FAMILIA », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série espagnole, mais apparemment dans le dernier chapitre, l’histoire de Gloria et de ses enfants pourrait se poursuivre dans une seconde fournée d’épisodes.

À la fin de la première saison de « Sagrada Familia »tandis qu’Abel et Aitana prennent des décisions difficiles, Gloria découvre le secret de Germán et Caterina, alors elle se prépare à s’échapper avant que Natalia et son père ne la retrouvent.

Cependant, le plan de Gloria ne se déroule pas comme prévu. Bien qu’il n’ait pas encore perdu le petit Hugo, Nico a de nombreux problèmes à résoudre s’il veut garder sa famille. Qu’adviendra-t-il des protagonistes de la série créée par Manolo Caro ?

Bien que l’histoire de Gloria, Mariana, Eduardo, Nico et Natalia n’ait pas une clôture adéquate, ni le créateur ni les acteurs principaux n’ont confirmé une deuxième saison de « La Sainte Famille”.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend normalement au moins quatre semaines pour évaluer la réaction du public et en fonction de cela décide de renouveler ou d’annuler une série.