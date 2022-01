Euphoria Saison 2 Épisode 3 Date de sortie, Spoilers, Distribution, Regarder en ligne Royaume-Uni, Australie, Inde

De l’étudiant du MIT, maintenant le trafiquant de drogue. Oui, vous avez raison La date de sortie de l’épisode 3 de la saison 2 d’Euphoria est maintenant connue. Tout le monde est obsédé par Lexi et rue, et le rôle classique certifié de zendaya rend les téléspectateurs très curieux des épisodes à venir. Quand l’épisode 3 sortira-t-il ? Que va-t-il se passer dans le prochain épisode ?

Nous sommes ici avec toutes les informations sur cette série dramatique américaine pour adolescents que vous devez savoir sont compilées ci-dessous, comme la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 2 d’Euphoria, où regarder en ligne, et bien d’autres.

Euphoria Saison 2 Episode 3 Date et heure de sortie révélées

La saison 2 est initialement sortie le 16 de ce mois, mais la date officiellement prévue pour l’épisode 3 est le dimanche 23 janvier 2022. HBO a révélé les dates prévues de tous les épisodes mais ils n’ont pas mentionné le nom de tous les épisodes . Tout en bas, nous avons mentionné toutes les dates avec le numéro d’épisode comme suit :

Épisode 1 : dimanche 9 e de janvier

de janvier Épisode 2 : dimanche 16 e de janvier

de janvier Épisode 3 : dimanche 23 rd de janvier

de janvier Épisode 4 : Dimanche 30 e de janvier

de janvier Épisode 5 : Dimanche 6 e de février

de février Épisode 6: dimanche 13 e de février

de février Épisode 7 : Dimanche 20 e de février

de février Épisode 8 : Dimanche 27e de février

L’épisode précédent était fou, celui-ci a l’air encore plus intense

De nombreuses rumeurs circulent selon lesquelles les fans sont heureux que Fez batte Nate, mais certains téléspectateurs ne pensent pas aux répercussions sur Fez, même ce sourire que Nate a quand il se réveille, inquiète les fans et a l’impression que Nate va comploter et avoir Fez. tué, pour être honnête.

Le compte à rebours pour la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 2 d’Euphoria

La date de sortie de l’épisode 3 de la saison 2 d’Euphoria est déjà annoncée et le compte à rebours a été activé. Nous avons mentionné la date de sortie qui est le 23 janvier 2022. Le compte à rebours est lancé pour les fans en attente de cette première. Il s’arrête le 7ème jour à partir d’aujourd’hui.

Cast and Crew of Euphoria Saison 2 Épisode 3 Date de sortie

La deuxième saison d’Euphoria devrait voir le retour de nombreux acteurs en tant que acteurs principaux ainsi que des coûts récurrents.

Principaux moulages

Zendaya comme Rue Bennett

Maude Apatow comme Lexi Howard

Angus Cloud comme Fezco

Eric Dane comme Cal Jacobs

Alexa Demie dans le rôle de Maddy Perez

Jacob Elordi comme Nate Jacobs

Barbie Ferreira dans le rôle de Kat Hernandez

Nika King comme Leslie Bennett

Storm Reid dans le rôle de Gia Bennett

Hunter Schafer comme Jules Vaughn

Algee Smith comme Chris McKay

Sydney Sweeney comme Cassie Howard

Colman Domingo comme Ali

Javon Walton comme cendrier

Austin Abrams comme Ethan Lewis

Dominic Fike comme Elliot

Les personnages de repos sont joués en tant que stars récurrentes et en tant que stars invitées, chaque personnage de cette série dramatique a des mains égales pour nous faire sourire.

Où regarder Euphoria Saison 2 Episode 3 ?

Nous pouvons regarder notre série dramatique préférée Euphoria Saison 2 Episode 3 sur le réseau officiel de HBO. De nos jours, Internet a donné aux téléspectateurs la liberté d’accéder à n’importe quelle série dramatique via divers supports de plates-formes en ligne de n’importe où et à tout moment comme Hulu, DirectTV, alingTV, YotubeTv et bien d’autres. La disponibilité de cette série dramatique sur les plateformes en ligne variera selon la région, nous devons donc vérifier si elle est disponible ou non dans notre pays.

Euphoria Saison 2 Épisode 3 Date de sortie : Conclusion

J’espère que vos attentes pour chaque information sur ce drame Euphoria Saison 2 Episode 3 Date de sortie sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Ainsi, il y aura plus de moments de surprise pour les téléspectateurs sur le compte à rebours de 05 jours.

Chaque téléspectateur sera sur le bord de son siège pendant tout l’épisode, quelle montagne russe émotionnelle va être. Si vous souhaitez donner votre avis ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à écrire dans la section des commentaires.

