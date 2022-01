John Goodman se souvient de son horrible audition en direct du samedi soir

John Goodman a parlé à Jimmy Fallon de sa terrible audition SNL et de sa blessure lors du tournage de The Righteous Gemstones.

Après l’hébergement Saturday Night Live à treize reprises, John Goodman est la troisième star la plus fréquente à avoir pris la tête de l’émission de variétés comique, mais Les pierres précieuses vertueuses La star a récemment révélé à Jimmy Fallon que son audition pour la série n’était pas exactement la meilleure chose qu’il ait jamais faite. Apparaissant en tant qu’invité sur Le spectacle de ce soir, l’acteur très apprécié a parlé d’un monologue qu’il a interprété dans la série et de la façon dont les membres de la distribution sont venus regarder Will Ferrell lorsque son sketch était à la bombe, mais le plus intéressant a été lorsqu’il a mentionné l’audition de 1980 pour SNL qui s’est effondré parce qu’il n’y était pas préparé.

FILM VIDÉO DU JOUR

John Goodman est l’un des acteurs les plus aimés d’Hollywood depuis des décennies, que ce soit pour son rôle dans Roseanne, ses nombreux films ou ses travaux plus récents tels que Les pierres précieuses justes, mais il semble qu’à ses débuts, les choses ne se sont pas toujours déroulées comme prévu. Parler de son Saturday Night Live audition, Goodman a déclaré à Fallon: «C’est la pire chose que j’ai jamais faite devant des gens dans ma vie. J’ai écrit quelque chose environ 15 minutes avant d’aller là-bas. Oh mon dieu, c’était horrible. Ce n’est pas que j’avais du matériel à montrer ou quoi que ce soit. Je savais juste qu’ils m’embaucheraient… parce que je suis un gars sympa.

Bien que cette audition ait pu blesser sa fierté, Goodman a poursuivi en discutant de son travail récent sur Les pierres précieuses vertueuses et comment il a réussi à se blesser en filmant une bagarre dans un parking. Il a dit:





« J’essayais d’être un cascadeur. Je n’ai pas 69 ans. J’ai 23 ans et je ferai ça toute la nuit s’il le faut. Je prouverai ma valeur. Mais oui, c’était toujours tard dans la nuit et j’étais trop fatigué pour faire ce genre de choses, alors je me suis glissé dans le gravier et j’ai volé la tête la première à l’arrière d’un camion. Je suis allé à l’hôpital. Ils me donnent un tas d’écrans. Ils ne pouvaient pas dire si j’avais une commotion cérébrale ou si j’avais eu une commotion cérébrale. Donc je suppose que je vais bien.

John Goodman n’a pas pu laisser passer les pierres précieuses justes







John Goodman a trouvé un nouveau tube dans Les pierres précieuses vertueuses, et l’homme de 69 ans a récemment révélé qu’en plus d’arriver au bon moment de sa vie, le scénario de la série était bien trop bon pour qu’il envisage même de ne pas assumer le rôle d’Eli Gemstone, le riche télévangéliste avec une famille pleine de corruption. S’adressant à EW, Goodman a récemment déclaré:

« J’étais dans une comédie situationnelle qui s’est arrêtée environ deux jours avant que je reçoive l’offre de Danny [McBride]. Je n’avais donc rien de mieux à faire. Mais le script était si bon que ce n’était pas une pensée, tu dois le faire. »

La décision de participer à la série était clairement une bonne décision, car Les pierres précieuses vertueuses s’est avéré extrêmement populaire avec les éloges de la critique et du public. La deuxième saison a été diffusée sur HBO Max le 9 janvier, et la saison trois ayant déjà reçu le feu vert, il semble que Goodman jouera encore un peu Eli Gemstone.





Qui est Michael Morbius de Sony ? Jared Leto joue Morbius dans le premier long métrage du vampire emblématique de la bande dessinée.

Lire la suite





A propos de l’auteur