La star de TikTok, Naim Darrechi, a été critiquée pour avoir incité les femmes à avoir des relations sexuelles non protégées

Darrechi dirait à ses partenaires sexuels qu’il était infertile.

Un TikTok espagnol La star est critiquée en ligne après s’être vantée d’avoir incité des femmes à avoir des relations sexuelles non protégées.

Naim Darrechi, qui compte 26,7 millions de followers sur TikTok, a fait ces commentaires lors d’un entrevue avec le YouTubeur espagnol Mostopapi. La vidéo semble maintenant avoir été supprimée ou archivée. Il a déclaré: « Je trouve cela difficile avec un préservatif, donc je n’en utilise jamais. »

Le jeune de 19 ans a ensuite ajouté qu’il éjaculerait à l’intérieur d’elles et parce que ses partenaires sexuelles n’avaient jamais été enceintes, il pensait qu’il pourrait avoir un « problème » alors il leur dirait : « Détendez-vous, je suis stérile. Dites-leur de ne pas s’inquiéter, j’ai subi une opération pour ne pas avoir d’enfants [sic]. » L’intervieweur a alors éclaté de rire.

La star de TikTok, Naim Darrechi, a critiqué pour avoir incité les femmes à avoir des relations sexuelles non protégées. Photo : @naimdarrechi via Instagram

Darrechi a reçu des réactions négatives pour ses commentaires, beaucoup soulignant comment il expose négligemment les femmes aux maladies sexuellement transmissibles et les trompe.

naim darrechi admettant avoir littéralement violé des filles ??? ouais un autre jour en espagne — `laia` | elle/elle 🙂 (@hoexvivi) 11 juillet 2021

Après le contrecoup, Darrechi s’est excusé sur Instagram. « Je suis vraiment désolé… c’est juste fou ce que j’ai dit. Je veux vraiment m’excuser. Parfois, je ne réalise pas la responsabilité qui est la mienne… », a-t-il expliqué.

« J’ai fait un commentaire qui n’est vraiment pas à sa place et qui n’est pas juste. Parfois je dis des choses et parfois j’exagère, mais ici c’est juste fou ce que j’ai dit, j’aurais aimé qu’il soit coupé au montage et que personne ne l’aurait jamais fait entendu. »

La ministre espagnole de l’Égalité, Irene Montero, a maintenant demandé qu’un procureur enquête sur Darrechi. en espagnol Déclaration Twitter, elle a écrit: « Enlever un préservatif ou éjaculer à l’intérieur de quelqu’un sans son consentement est désormais un abus sexuel et la loi #OnlyYesisYes le reconnaîtra comme une agression.

« Se vanter auprès de 26 millions d’adeptes de quelque chose comme ça reflète l’urgence de centrer le consentement. Nous informerons le bureau du procureur. »

S’il est reconnu coupable en vertu du projet de loi, Darrechi pourrait encourir entre un et 12 ans de prison.

