‘Agents of SHIELD’: Pourquoi Quake n’a-t-il pas utilisé davantage ses pouvoirs pendant les combats?

L’univers cinématographique Marvel est mémorable à bien des égards. Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas du premier univers cinématographique proverbial, c’est le cas le plus réussi avec une ampleur qui dépasse le grand écran.

L’un des projets les plus ambitieux, Agents du SHIELD, a pris l’univers et l’a amené à la télévision en réseau avant que Disney +, ou même Netflix, ne s’essaient à le faire.

Parfois, comme le disent de nombreux fans, cela signifiait qu’ils devaient changer les choses pour s’adapter à un budget télévisé.

Idées grand écran sur petit écran

La télévision en réseau fonctionne généralement sur un modèle entièrement différent de celui du câble premium et des chaînes comme FX. Bien que les budgets des émissions en réseau puissent être énormes, elles ont rarement la même qualité cinématographique que leurs voisins sur d’autres réseaux. Agents du SHIELD essayé de relier les deux concepts en un seul et même ensemble.

En se déroulant au cœur de l’univers Marvel, BOUCLIER a montré les super-héros secondaires qui se concentraient moins sur la protection du monde et davantage sur les petits crimes contre l’humanité. Bien qu’il y ait eu un certain croisement, avec l’agent Coulson de Clark Gregg sortant de la tombe pour prendre le contrôle de l’agence gouvernementale, il existait en son temps.

Ghost Rider, Yo-Yo et plusieurs autres super-héros Marvel allaient et venaient tout au long de la série, qui se concentrait à la fois sur les crimes et les conséquences des événements sur grand écran qui l’entouraient.

Cela s’accompagnait d’un ensemble particulier de contraintes qui nécessitaient une certaine créativité pour se déplacer. D’une part, alors que les films sur grand écran ont un box-office pour justifier des budgets à neuf chiffres, la série doit être plus frugale.

Cela a peut-être été le cas dans Daisy Johnson de Chloé Bennet, une inhumaine qui passe à la fois par Skye et Quake. Aussi puissant que soit ce personnage, cependant, elle a rarement pu le montrer à l’écran.

Qui est Daisy Johnson

Chloe Bennet a joué Daisy Johnson pendant toute la série. Johnson est passé par Skye, un hacker financé par le gouvernement qui n’avait pas de super-héros au début. Ce qu’elle avait, cependant, était un ensemble de compétences qui la rendaient tout aussi précieuse pour le SHIELD. Sa capacité de piratage a aidé l’agence à faire tomber certains de ses méchants les plus importants, et ses compétences en arts martiaux l’ont rendue efficace sur le terrain.

Cependant, après avoir libéré ses véritables pouvoirs grâce à la terragenèse, le hacker est devenu un être tout-puissant qui pouvait secouer la terre quand elle le voulait. Cependant, avec une arme aussi puissante à sa disposition, cela ne signifiait pas que chaque ferraille dans laquelle elle se trouvait amenait à tout secouer. Au lieu de cela, elle a dû choisir quand les libérer, décidant généralement de ne pas le faire.

D’une part, cela va avec ses manières passives. D’un autre côté, cependant, elle aurait peut-être eu des raisons moins excitantes dans les coulisses qui avaient moins à voir avec les motivations des personnages et plus à voir avec le manque de budget. Les fans de Reddit ont théorisé pourquoi Quake utilise rarement ses pouvoirs pendant les combats.

Les fans se demandent pourquoi

Dans un fil de discussion sur le personnage, l’utilisateur de Reddit u / Thedrunner_2 a demandé pourquoi Quake utilise rarement ses pouvoirs.

«Honnêtement, je n’ai jamais pu comprendre à quel point ils lui avaient rarement utilisé ses pouvoirs. La plupart du temps, elle ferait des combats au corps à corps. Nous hurlerions «utilisez vos pouvoirs» à l’écran. Probablement une question de budget. »

Bien qu’il puisse y avoir plusieurs excuses pour expliquer pourquoi u / doctorlawyerspaceman a probablement atterri sur le plus grand. Non, ce n’était pas à cause de sa conscience ou de son ADN en tant que personnage. C’était probablement une question de prix.

Dans un monde parfait, tous les créateurs auraient des budgets à la hauteur de leurs ambitions. Cependant, même les projets les plus en vue ont une fraction de ce qu’ils auraient à travailler sur grand écran lorsqu’ils traitent de la télévision sur réseau.

Peut-être que Disney l’a reconnu. En déplaçant l’essentiel de leurs adaptations télévisées vers leur nouveau service de streaming, ils apportent les budgets hollywoodiens avec lui. Qui sait, peut-être que cela pourrait être la clé pour laisser Quake briller dans les futures séries.