« Destiny: The Winx Saga »: 5 questions auxquelles la saison 2 doit répondre

La première saison de « Destination: La saga Winx« ( » Fate: The Winx Saga « dans sa langue d’origine), la série Netflix basée sur la série animée » Winx Club « , créée par Iginio Straffi, a captivé les utilisateurs de la plateforme et après les six épisodes, ils attendent avec impatience un second tranche qui résout certaines questions.

Après son arrivée à Alfea, Bloom a découvert plusieurs secrets sur son origine et sa famille, par exemple, elle a appris qu’elle était une remplaçante, c’est-à-dire que ses parents sont des fées, mais ils l’ont laissée dans le premier monde pour qu’une autre famille s’occupe sa.

De plus, avec d’autres fées, ils sont plongés dans des questions liées à l’amour, aux rivalités et aux monstres qui menacent leur propre existence. Alors que se passera-t-il dans la deuxième tranche de « Destination: La saga Winx« ? Dix-sept ont partagé une liste de questions auxquelles le nouvel épisode doit répondre.

1. ROSALIND SERA-T-IL VRAIMENT LE NOUVEAU PRINCIPAL D’ALFEA?

Alors que les cinq amis étaient dans le premier monde chez Bloom, Rosalind a assassiné le principal Dowling et l’a enterrée à côté de la brûlée. Alors quand ils sont revenus à Alfea, ils ont trouvé une grande surprise: Rosalind semble être le nouveau directeur et être en charge de tout. Bloom la laissera-t-elle s’en tirer?

Bloom a publié Rosalind pour connaître sa véritable origine (Photo: Netflix)

2. SKY ESSAYERA-T-IL DE SAUVER SILVA?

À la fin de la première saison de « Destination: La saga WinxSky a appris que son professeur Silva avait assassiné son père Andreas pour l’empêcher d’exécuter les ordres de Rosalid. Mais quand Andreas est revenu après de nombreuses années, Silva a été arrêté par l’armée solarienne. Que fera Sky? Allez-vous pardonner à votre mentor? Essaierez-vous de le sauver?

Sky entretient des liens étroits avec Silva, qui est non seulement son mentor, mais aussi sa figure paternelle (Photo: Netflix)

3. SKY ACCEPTERA-T-IL VOTRE PÈRE?

Bien que le père de Sky soit revenu, cela ne signifie pas qu’il a des liens avec son fils. Andreas soutient non seulement Rosalind, il a également élevé Beatriz et, malgré sa vie, il n’a pas cherché Sky. Le père et le fils créeront-ils un lien? Ou resteront-ils à l’écart?

Danny Griffin est Sky. (Photo: Netflix)

4. QU’ARRIVERA-T-IL AUX SOLARIENS?

Avec Rosalind à la barre, il est clair que les Solariens sont également prêts à prendre le contrôle d’Alfea pour augmenter le nombre de leur armée, donc les choses vont probablement changer dans l’école de magie. Bloom et ses amis connaissent la vérité sur les tendances perverses de la reine Luna, ils la combattent donc très probablement.

Les cinq fées ne laisseront pas les Solariens prendre le contrôle d’Alfea (Photo: Netflix)

5. LE RESTE DES FILLES DEVIENDRA-T-IL AUSSI DES FÉES?

À la fin de « Destination: La saga WinxBloom a déverrouillé la magie ancienne des fées et a obtenu ses ailes de feu, mais dans le deuxième volet de la série de Netflix vos compagnons peuvent suivre vos traces et prendre vos ailes.