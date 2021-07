14 juillet 2021 10:53:54 IST

Instagram teste une nouvelle façon dont les utilisateurs peuvent partager leurs histoires sur la plate-forme. Les utilisateurs verront désormais un autocollant « repartage » qui, une fois sélectionné, affichera l’onglet « récemment consulté ». Cet onglet comprendra les publications que les utilisateurs ont vues au cours de la dernière heure, aimées, publiées ou enregistrées. Ces messages incluront également toutes les bobines et vidéos IGTV. De cette façon, les utilisateurs n’ont pas à rechercher manuellement un article spécifique. La fonctionnalité est maintenant disponible pour les utilisateurs iOS. Il n’y a pas de mot s’il sera disponible pour les utilisateurs d’Android ou non.

Instagram sur iOS a un tout nouveau look pour les histoires ! pic.twitter.com/1TJNy2msgn – Nandini Yadav (@Nandiniwhy) 14 juillet 2021

Un porte-parole d’Instagram a déclaré TechCrunch, « Nous savons que les gens trouvent parfois le contenu partagé moins engageant, personnel et amusant. Nous espérons qu’avec cette nouvelle expérience de test, les gens sont encouragés à être plus intentionnels et délibérés lorsqu’ils partagent des choses qui comptent pour eux. » Ce test a également été confirmé par Vishal Shah, vice-président produit, Instagram. Il a tweeté à propos de la nouvelle fonctionnalité sur Twitter en disant: « Les gens nous disent qu’ils préfèrent le contenu original des histoires aux publications repartagées, nous testons donc une nouvelle façon de partager avec des autocollants. Notre espoir est que les gens seront plus intentionnels lorsqu’ils partageront , ce qui créera une meilleure expérience Stories pour tout le monde. »

Les gens nous disent qu’ils préfèrent le contenu original des Stories aux publications repartagées, nous testons donc une nouvelle façon de repartager avec des autocollants. Notre espoir est que les gens soient plus intentionnels lorsqu’ils partagent, ce qui créera une meilleure expérience des histoires pour tout le monde. https://t.co/ZKWllvvJ5L – Vishal Shah (@vishalshahis) 13 juillet 2021

Cette fonctionnalité peut permettre aux utilisateurs de repenser avant de partager un message avec leurs amis sur la plate-forme. En plus de cela, les utilisateurs d’iOS ont également reçu une refonte de l’interface utilisateur Stories où ils verront désormais l’icône de téléchargement, l’option « Votre histoire » et « Amis proches » en bas. Les autres outils d’édition et de texte seront toujours visibles en haut.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂