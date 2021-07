L’iPhone 12 peut inverser la charge sans fil

Récepteur De Charge Sans Fil Type C, Nillkin Ultra Minceur Qi Récepteur De Charge Sans Fil Avec USB C [Version longue] pour Google Pixel 3a / OnePlus 6 / 6T / 7/7 Pro et autre Grande taille Téléphones

Qi Patch de réception de recharge sans fil spécialement conçu pour grande taille Type-C téléphones. Ultra mince: C'est seulement 0.16cm.Ultra mince et petit,pas ajouter de volume à votre téléphone.Placé sous l'affaire et se connecte toujours et charge sans problèmes Fonctions de sécurité avancées:Adopte la puce intelligente de TI a le taux élevé d'absorption et la résistance thermique, rendent votre charge de téléphone stable Adaptation de cas de téléphone: Sous un boîtier de 5 mm d'épaisseur, il ne peut pas être utilisé pour un boîtier métallique et les cartes et autres objets peuvent bloquer le signal. Ce que vous obtenez: Récepteur De Charge Sans Fil Type C Nillkin, service à la clientèle amical