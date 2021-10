13 Fanboy est arrivé pour unir Corey Feldman et d’autres stars du vendredi 13

vendredi 13 les fans attendaient la sortie de 13 Fanboy, et maintenant ce moment est arrivé. Réalisé par Deborah Voorhees, qui a connu une mort mémorable en Vendredi 13 Partie V : Un nouveau départ, le film sert de grande réunion pour diverses stars de la vendredi 13 la franchise. Cela inclut Corey Feldman et le fréquent acteur Jason Kane Hodder, bien que la légendaire reine des cris Dee Wallace dirige également le casting. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

13 Fanboy vient après une campagne de financement participatif réussie. Ceci est en partie dû à la vendredi 13 série languissant dans l’enfer du développement à cause de la bataille juridique sur ses droits. Les fans d’horreur ont hâte d’en voir plus, et bien que Jason Voorhees ne soit pas le tueur dans 13 Fanboy, c’est un film à voir absolument pour les fans de la série en raison du grand nombre de visages familiers que les fans reconnaîtront. Cette fois, cependant, ces stars se débrouilleront pour leur vie réelle avec ce mystérieux tueur les attaquant à cause d’une obsession du film d’horreur qui est dangereusement allée trop loin.

Le synopsis se lit comme suit : « Un fan obsédé traque ses acteurs préférés des films du vendredi 13 et au-delà. Enfant, Kelsie Voorhees est témoin du meurtre de sa grand-mère, l’actrice Deborah Voorhees du vendredi 13, aux mains d’un fanboy fou. Comme une adulte, elle découvre que sa grand-mère n’est pas la seule victime et que le tueur est toujours à la recherche de ses membres préférés du vendredi 13 et des reines emblématiques du cri à abattre, à l’image de son idole Jason Voorhees, car il n’arrive toujours pas à le faire séparer les personnages des films de leurs personnages réels. »

Le casting comprend une myriade d’acteurs et d’actrices de la vie réelle des films du vendredi 13 ainsi que des reines emblématiques du cri jouant des versions fictives d’eux-mêmes, y compris les favoris des fans Kane Hodder (Vendredi 13 Partie VII : Le Sang Nouveau, Vendredi 13 Partie VIII : Jason prend Manhattan, Jason va en enfer : le dernier vendredi, Jason X), Corey Feldman, (Vendredi 13 : le dernier chapitre, Vendredi 13 : un nouveau départ, Les Goonies, Soutenez-moi, Les garçons perdus, Gremlins), Dee Wallace (Le hurlement, Cujo, Halloween (2007), Créatures, HE) Tracie Savage (Vendredi 13 : Partie III), Ron Sloan (Vendredi 13 : Un nouveau départ), Judie Aronson (Vendredi 13 : dernier chapitre), Jennifer Banko (Vendredi 13 VII,Massacre à la tronçonneuse du Texas III), Vincente DiSanti (Jason se levant, Ne jamais randonner seul), et plus.

« Les fans d’horreur sont les meilleurs », déclare Deborah Voorhees, réalisatrice, « mais de temps en temps, vous avez quelqu’un qui fait peur. être cool si tu étais tué comme tu es mort dans le film ?’

Ces expériences ont déclenché l’idée, lorsque Voorhees a rencontré le producteur vétéran Joel Paul Reisig. L’idée l’a effrayée parce qu’il y avait cette petite peur tacite en elle qui disait que quelque chose comme ça pourrait réellement arriver. Voorhees et Reisig ont écrit le scénario avec l’idée que la plupart des acteurs jouent eux-mêmes.

« Après plusieurs nuits blanches, j’ai réalisé que si cela me faisait autant peur, cela ferait aussi peur aux autres. Je cherchais un film pour les fans d’horreur depuis un moment. J’ai l’impression que c’est le moment pour ce film. Au départ, J’avais prévu de ne diriger que, mais avec les encouragements de Reisig, j’ai accepté un rôle. Certes, j’étais un peu nerveux de jouer un rôle qui me semble si réel.

13 Fanboy créé le 22 octobre 2021. Le film est diffusé dans un nombre limité de salles de cinéma aux États-Unis et peut être visionné à la demande.

