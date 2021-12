Spider-Man remportera-t-il un Oscar ? Kevin Feige a encore parlé de l’exclusion de Marvel dans la saison des récompenses

Depuis que Spider-Man : Pas de chemin à la maison dans les cinémas du monde entier, a fait quelque chose de très clair : cette c’est le film de l’année. Non seulement ses téléspectateurs le disent, mais aussi les chiffres qui démontrent une performance absolue du film. Mais ça… Faut-il l’envisager lors de la prochaine saison des récompenses ? Est-ce un bon film ou une proposition populaire ? Ce doute subsiste pour nombre d’utilisateurs qui débattent sur Internet pour savoir s’il mérite ou non la Prix ​​des Oscars.

Le dernier ajout à Univers cinématographique Marvel Il a démontré un impact très positif au box-office tout comme ses prédécesseurs. Mais l’histoire pourrait se répéter et, bien qu’elle soit un succès absolu, elle n’est peut-être pas la plus appréciée en matière de nominations et de statuettes. Le troisième film de Spider-Man mettant en vedette Tom Holland en tant que personnage principal, elle veut briser ce préjugé et être considérée comme l’un des films les plus prestigieux.

Le seul qui savait le faire était Panthère noire, qui l’année de sa première a été nominé comme Meilleur film aux Oscars, étant le premier super-héros à y parvenir. Il a dit Kevin Feige –La tête créative de Marvel Studios – à The Hollywood Reporter, les deux Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux Quoi Spider-Man : Pas de chemin à la maisonIls méritent également ce prix.

Il a précédemment déclaré : «Je pense qu’on est toujours en déficit à cause du logo Marvel et à cause d’un préjugé sexiste qui existe certainement. Il y a beaucoup de fans de bandes dessinées qui ne savaient pas qui était Shang-Chi. Cependant, l’équipe a créé quelque chose de nouveau qui s’est connecté avec le public. J’aimerais que le travail acharné de toutes ces personnes qui racontent leur histoire soit reconnu.”.

Photos Sony a commencé sa campagne avec le réalisateur, Amy Pascal, se référant à ceci : « Ce n’est pas parce qu’ils appartiennent à un genre particulier que ce ne sont pas des films de qualité. Nous sommes dans ce métier pour faire des films que les gens veulent voir et qui leur font ressentir quelque chose et ce film réalise tout cela.”. Mais Kevin Feige n’était pas en reste et s’est appuyé sur les propos de son collègue pour clarifier à nouveau son opinion.

Sur la comparaison avec les longs métrages de Ridley Scott, il a fait remarquer : «Je pense que les deux types de films méritent d’être reconnus. J’espère que l’Académie réfléchit à la compétence artistique que la narration implique et qui se connecte à toutes sortes de personnes à un niveau très émotionnel. C’est une très bonne chose quand les gens dans une pièce se lèvent et applaudissent. C’est bien quand les gens essuient leurs larmes parce qu’ils pensent aux 20 dernières années où ils sont allés au cinéma et à ce que cela signifie pour eux. C’est, pour moi, très bien, le genre de chose que l’Académie, à l’époque, a été fondée pour reconnaître”.

Il a également mis en balance ce qui s’est passé avec la trilogie de Le Seigneur des Anneaux, dirigée par Peter Jackson: « De la même manière que Le retour du roi fC’était une sorte de célébration et le point culminant de tout ce travail incroyable qui a été consacré à la trilogie. Il s’agit d’une célébration à la fois de la trilogie Homecoming et des cinq autres incarnations de Spider-Man qui ont été faites auparavant.”.

