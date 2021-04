Ce jour spécial mérite quelque chose de spécial

Lorsque l’amour nous envahit, l’envie de créer une atmosphère stimulante et aphrodisiaque fait surface à coup sûr. Le désir de stimuler le partenaire et de laisser prévaloir l’atmosphère de la romance fait partie de tout amant qui se respecte. Que ce soit au début d’une relation, comme le premier dîner pour deux ou pour toute autre date commémorative de cette relation, le fait est que le souci du détail est essentiel.

Il ne sert à rien de ne penser qu’au menu du dîner, il faut stimuler sensoriellement le partenaire à tous les niveaux. Idéalement, ce sentiment de romance devrait être suscité dès la première rencontre entre vous deux à la date stipulée. Il faut prendre soin du lieu, de son apparence, de ses odeurs et de ses touches. Plus il est prudent, plus le résultat a tendance à être favorable. Suivez nos conseils et vivez une nuit inoubliable avec ceux que vous aimez.

Tout d’abord, vous devez réfléchir attentivement à l’environnement. Vous devez connaître votre partenaire pour pouvoir plaire. S’il est du genre à se vanter, peut-être qu’un restaurant ou un bar est le meilleur, mais l’idéal est de pouvoir rendre cette soirée complètement contrôlée. Par conséquent, le plus approprié est un environnement où seuls vous êtes tous les deux. De cette façon, vous pouvez choisir la musique d’ambiance, l’arôme qui règne dans l’air, l’éclairage et aussi le menu.

Privilégiez un éclairage semi-clair, rien de trop sombre, pour pouvoir également stimuler la sensation visuelle, mais aussi rien de trop lumineux. L’idéal est d’être à la fois dans une atmosphère de romance et de mystère. Répandre des bougies stratégiques dans l’environnement peut être une excellente idée. Avec les bougies, il est également possible de parfumer l’environnement. Des arômes comme l’ylang ylang, le bois de santal, la cannelle et le jasmin stimulent la libido et la romance.

Décorez la pièce avec des couleurs chaudes, comme le rouge, le vin et la terre. Ils stimulent généralement la vision, indiquant que quelque chose de romantique va se passer. Vous pouvez également explorer différentes textures en étalant des coussins et des couvertures sur le canapé.

Bien qu’il soit nécessaire de prendre soin de l’environnement, rien n’est plus approprié que de prendre soin de soi. L’hôte du dîner doit être extrêmement prudent avec son apparence ce jour-là. Permettez-vous de bien prendre soin de vous ce jour-là quelques heures avant votre rendez-vous. Prenez un long bain relaxant et parfumez-vous sur chaque partie du corps.

Choisissez une tenue provocante mais veillez à suivre le style que votre partenaire apprécie. Il ne sert à rien de devenir quelqu’un qu’il ne reconnaît pas. Soyez prudent et dévoué avec votre apparence, mais gardez votre essence, après tout c’est avec vous qu’il est tombé amoureux.

Pour plaire également à l’estomac de votre partenaire, il est important de savoir quel type de saveur il préfère. Si vous souhaitez préparer un repas aphrodisiaque, sachez que certains ingrédients ont la capacité de clôturer toute préparation pour une soirée spéciale et mémorable.

Ci-dessous, nous vous montrons quelques recettes qui ne manqueront pas de stimuler le côté le plus romantique et chaleureux de votre partenaire. Soyez prudent dans la préparation, de la boisson au dessert, alors ce sera une réussite!

Guacamole

Ingrédients – 3 avocats mûrs pelés – 1 tomate mûre moyenne, coupée en cubes – ½ tasse d’oignon blanc haché – ¼ tasse de feuilles de coriandre hachées – 4 cuillères à soupe de jus de citron frais – 2 cuillères à soupe d’huile d’olive – Nachos ou tortilla de maïs – Sel au goût

Préparation – Hachez l’avocat en gros morceaux et écrasez-le grossièrement dans un bol avec une fourchette. Ajouter le reste des ingrédients et mélanger. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement. Servir avec des tortillas de maïs.

poulet au curry

Ingrédients – 1 kg de poitrine de poulet coupée en cubes – 2 gousses d’ail pour assaisonner le poulet – Vinaigre ou jus de citron pour assaisonner le poulet – Sel au goût – 1 cuillère peu profonde de dessert au curry – 1 oignon coupé en rondelles – Huile de soja ou d’olive huile

Préparation – Dans un bol moyen, placez l’ail pressé, le vinaigre et le sel. Ajoutez ensuite les cubes de poulet et laissez-les assaisonner pendant un moment. Dans une poêle, placez les oignons en rondelles et un filet d’huile ou d’huile d’olive. Laissez dorer et ajoutez le poulet. Faites-les frire jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés – Ajoutez 1 cuillère peu profonde (dessert) de curry sur le poulet.

S’il est sec, ajoutez un peu d’eau juste pour que le goût de curry se répande sur les morceaux de poulet. – Baisser le feu et laisser reposer 2 minutes, couvercle à moitié couvert.

petit gâteau

Ingrédients – 150 grammes de beurre non salé – 200 grammes de cassonade – 150 grammes de chocolat noir – 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille – 3 œufs (blancs d’œufs séparés des jaunes) – 75 grammes de sucre cristallisé – 50 grammes de farine de blé – 50 grammes de poudre de cacao – 1 pincée de sel.

Préparation – Dans un bol au bain-marie, ajoutez le beurre, le sucre, le chocolat et l’extrait de vanille. Mélanger jusqu’à consistance lisse, puis retirer du feu et réserver. Dans un autre bol, battre les jaunes d’œufs et le sucre cristallisé jusqu’à ce que le mélange soit blanchâtre. Tamisez la farine sur le mélange de chocolat et incorporez doucement. Ajoutez ensuite le mélange de jaune d’oeuf et incorporez doucement pour ne pas perdre l’aération. Ajouter la poudre de cacao et le sel et mélanger à nouveau. Battez les blancs d’œufs et ajoutez 1/3 à la pâte. Incorporez le reste doucement. Graisser et saupoudrer de moules à petit gâteau de poudre de cacao, puis remplir les 2/3 de chaque moule avec la pâte et réfrigérer 30 minutes. Faites cuire le muffin dans un four préchauffé à 220 ° C pendant environ 8 minutes. Démouler sur le plat de service avec une boule de glace. Saupoudrer de poudre de cacao sur le muffin et servir immédiatement.

Boire avec des clous de girofle et de la cannelle

Ingrédients – 80 ml de vodka – 80 g d’ananas – 15 feuilles de basilic – 10 clous de girofle – 2 bâtons de cannelle – 10 g de sucre.

Préparation – Macere ananas avec clous de girofle, cannelle, basilic et sucre. Battez le shaker avec de la glace et de la vodka, puis versez-le dans un verre. Vous pouvez décorer avec des ananas et des œillets.