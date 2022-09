La star de Fabelmans Gabriel LaBelle partage son expérience en jouant Steven Spielberg

Gabriel LaBelle a une tâche monumentale à accomplir alors que le talent prometteur est sur le point de jouer une version fictive du réalisateur acclamé Steven Spielberg dans Les Fabelman. Le film est vaguement basé sur l’enfance de Spielberg, alors que nous suivons Sammy Fabelman qui grandit dans l’Arizona après la Seconde Guerre mondiale de sept à dix-huit ans. Pendant ce temps, Sammy découvre un secret de famille bouleversant et explore comment le pouvoir des films nous aide à voir la vérité les uns sur les autres et sur nous-mêmes.





Jake Coyle d’AP News s’est assis avec LaBelle, dont les crédits les plus notables à ce jour incluent Le prédateur (2018), Cabane morteet Nouvelle saveur de cerise. Le jeune acteur a parlé de son rôle dans Les Fabelman et sa relation avec Spielberg sur le plateau. Au cours de l’interview, LaBelle a déclaré que le cinéaste le laissait souvent interpréter le personnage comme il le souhaitait, ce qui lui donnait un sentiment de liberté dans le rôle.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Notre objectif principal était le film. Oui, je pouvais aller lui parler et parler de sa vie, mais je pouvais dire qu’il n’allait pas tout nous décharger. Nous devions demander. Nous devions aller sur scène. par scène. Il s’agissait vraiment de savoir quel était le but de chaque instant. Comment vous sentiez-vous ? Qu’attendez-vous de moi ? Parfois, il me le disait et parfois, il ne voulait pas que je le sache et il me voulait juste faire ce que je pensais que Sammy devait faire.

Les premiers avis sur Les Fabelman a commencé à affluer après la première exclusive au Festival international du film de Toronto. Le film détient actuellement une note de 96% sur Rotten Tomatoes avec 23 critiques, se positionnant comme l’un des meilleurs travaux de Steven Spielberg. Les Fabelman sortira en salles le 11 novembre, plus tard cette année.





LaBelle dit que sa propre anxiété reflétait parfois celle de Sammy

Images universelles

C’est toujours formidable pour un acteur de se rapporter à son homologue de personnage, et LaBelle admet qu’il l’a fait avec Les Fabelman et Samy. Au cours de son interview AP, l’acteur a déclaré qu’il était plus que nerveux lorsqu’il a reconstitué l’expérience de Spielberg, 15 ans, lors de sa rencontre avec le réalisateur John Ford pour la première fois. Ford est joué par David Lynch, avec LaBelle disant Lynch, « J’ai eu peur. »

« Je veux dire, c’est un gars formidable. Mais avant cela, Sammy est nerveux, alors je deviens nerveux. Il entre dans la pièce et Steven s’approche. C’est David Lynch et Steven Spielberg qui parlent. Ma couverture n’allait pas être jusqu’à plus tard, alors j’attends et j’attends de faire cette scène. Cela m’a vraiment aidé à devenir nerveux de le rencontrer.

Les travaux les plus récents de LaBelle comprennent gigolo américain, la série Showtime avec Jon Bernthal basée sur le film de 1980. La série a sorti son premier épisode le 9 septembre, les sept épisodes suivants devant être diffusés tous les vendredis. Les Fabelman sera le dernier effort de réalisation de Spielberg après son travail sur West Side Story, qui a reçu sept nominations aux Oscars et une victoire. Assurez-vous de vérifier Les Fabelman lorsque le film sortira en salles le 11 novembre.