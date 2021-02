Lil Kim a-t-elle subi une chirurgie plastique? Voir les photos avant et après de Lil Kim

Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, dit l’adage. Nous gérons tous la douleur des relations ratées, des décès de personnes proches de nous et des échecs de carrière à notre manière.

Certaines personnes se coupent les cheveux après une mauvaise rupture, tandis que d’autres commencent un nouveau programme d’exercice.

Mais la triple lauréate du prix du clip vidéo, Lil Kim (née Kimberly Denise Jones), semble croire que la meilleure façon de se sentir mieux est de se transformer complètement.

La photo de Lil Kim a choqué le monde, laissant les fans se demander si elle a subi une chirurgie plastique.

En 2016, la célèbre rappeuse a laissé tomber quelques photos de son nouveau look qui ont fait tomber la mâchoire des fans.

La femme de 45 ans a été jugée « méconnaissable », avec ses longs cheveux blonds et son teint plus clair, et les fans ont immédiatement remarqué le changement radical de son apparence.

On a émis l’hypothèse que Lil Kim avait fait beaucoup de travail qui comprenait probablement un certain nombre de procédures de chirurgie esthétique et peut-être même le blanchiment de la peau.

La transformation de la native de New York n’a pas plu à tous ses fans, qui se sont rapidement tournés vers Twitter avec des commentaires sur son nouveau look, certains utilisateurs notant à quel point ils étaient déçus par le changement extrême du rappeur.

Un utilisateur a écrit: «C’est vraiment si triste que Lil Kim n’ait pas réalisé à quel point elle était belle sans toute la chirurgie et le blanchiment.»

Mais Lil Kim avait toujours ses fidèles fans pour la soutenir.

D’autres qui ont suivi le passé du rappeur ont exprimé leur soutien alors qu’un fan a écrit: «Lil Kim a besoin d’amour, de soutien, de compréhension. Pas de honte et de jugement. »

Un autre fan de longue date a défendu le Lady Marmalade chanteuse, «J’ai grandi en écoutant Lil ‘Kim, je l’aimais parce qu’elle était si confiante et j’admirais cela, sans réaliser qu’elle avait mal. @LilKim, «

Photo lev radin / Shutterstock

Alors, Lil Kim a-t-elle subi une chirurgie plastique? Si oui, qu’a-t-elle fait?

La chirurgienne plasticienne Jennifer Levine a exprimé son opinion sur le nouveau look du rappeur, spéculant qu’il y avait «eu un blanchiment de la peau. Elle a probablement utilisé des produits chimiques, qui contiennent de très fortes doses d’acides, sur son visage, combinés à des crèmes très acides pour éclaircir sa peau.

Levine a également suggéré que Lil Kim avait peut-être également fait travailler ses yeux, affirmant: « Ils semblent allongés et complètement différents. Kim aurait dû subir une intervention chirurgicale pour enlever la graisse, la peau et les tissus pour créer cette nouvelle forme d’œil. »

Enfin, le chirurgien a noté que les différences les plus notables semblaient être dans la mâchoire de Lil Kim. «Elle aurait pu avoir des injections de Botox sous la mâchoire … [she’s] avait probablement un produit de remplissage injecté dans ses joues.

Photo: s_bukley / Shutterstock

Tout le bruit autour de la chirurgie plastique de Lil Kim pourrait être pour rien.

Le chirurgien a poursuivi en disant que tout cela ne pouvait être que Photoshop.

« Lorsque vous regardez des photos antérieures d’il y a quelques semaines à peine, [Lil Kim] n’aurait pas pu effectuer ces changements radicaux en si peu de temps », a déclaré Levine.

Elle a expliqué que tout travail sur la mâchoire et les yeux de Lil Kim n’aurait pas eu presque assez de temps pour guérir avant que ces photos ne soient prises et que les images elles-mêmes semblent transformées et déformées. « Où sont passées ses oreilles?! »

Photo: davecsmith / Shutterstock

Lil Kim a révélé pourquoi elle avait commencé à subir une chirurgie plastique: parce qu’elle était dans une relation abusive.

Dans une interview sur YouTube en 2005, la rappeuse a révélé que son ex s’était cassé le nez, alors les médecins ont dû le réparer car il était tellement endommagé.

Bien qu’en 2016, de nombreux fans aient estimé que son nouveau look était un moyen de guérir de tout le traumatisme anti-noirceur qu’elle a vécu dans sa vie, Lil Kim ne semble pas se soucier de ce que les haters pensent et n’a donné aucune explication pour son nouveau look, l’appelant simplement « Miami Heat ».

Et comme elle le disait en 2005, «ça ne me dérange pas parce que je suis belle! Je m’aime. »

C’est un excellent message à envoyer à sa fille de 6 ans, Royal Reign. Croisons les doigts, elle est juste cool et confiante comme sa mère!

