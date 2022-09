Netflix : la fascinante série coréenne de 52 épisodes qui peut surpasser Cobra Kai

in

Netflix

Netflix a créé les nouveaux épisodes de Cobra Kai 5, mais en parallèle, il existe un drame K qui menace son succès et peut le déplacer de la première place. Regardez ce que c’est !

©NetflixNetflix : la fascinante série coréenne de 52 épisodes qui peut surpasser Cobra Kai.

le service de streaming Netflix Nous sommes à la mi-septembre, un mois qui a déjà connu l’un de ses lancements les plus importants. On parle de la cinquième saison de cobra kaiune série qui a généré sa popularité basée sur la réinvention de son histoire d’origine dans Karate Kid et garde les fans accrochés à son intrigue. Actuellement, elle reste l’émission préférée dans le monde.

Bien que le succès du programme mettant en vedette Ralph Macchio et William Zabka soit assuré, ces dernières années, une grande partie du public a choisi les séries coréennes comme contenu préféré et ils l’ont montré avec Love Alarm, le jeu du calmar Oui Woo, un avocat hors norme. Récemment, les abonnés de la plateforme ont boosté Un monsieur et une jeune femmeun programme qui reste dans le Top 10.

Selon le nouveau rapport FlixPatrol, ce K-drama créé par Kang Byung Taek et Moon Jun-ha fait partie du classement principal de l’audience de Netflix dans le monde. Il a été initialement créé entre septembre 2021 et mars de cette année sur la chaîne KBS, où il faisait fureur parmi le public local, et a finalement atteint le catalogue de streaming le 19 août avec une grande répercussion.

De quoi parle cette émission ? L’histoire suit Park Dan Dan, une fille qui, fatiguée de sa famille, décide de s’enfuir de chez elle. Au cours d’un voyage, il rencontre Lee Young-guk, un homme de 41 ans qui est propriétaire après avoir perdu sa femme il y a deux ans et qui a trois enfants. Dan Dan devient son tuteur intérieur et alors qu’ils commencent à vivre ensemble, ils se retrouvent dans des situations conflictuelles, petites et grandes. Cependant, l’homme commence à avoir une attirance pour elle et ils s’attachent, malgré la différence d’âge.

Au total, cette production est composée d’une livraison de 52 épisodes, chacun durant entre 70 et 80 minutes. En Corée du Sud, la série a triomphé aux KBS Drama Awards et enregistré en moyenne 6,9 ​​millions de téléspectateurs par épisode, ce qui explique le phénomène qu’elle a généré en Netflix. le temps dira si Un monsieur et une jeune femme dame réussira à surmonter cobra kai dans les visualisations.

